Macháče trápí časté křeče, od září musel ukončit už pět zápasů. ‚Dá se s tím pracovat,‘ myslí si tenista

Český tenista Tomáš Macháč se společně se svými spoluhráči připravuje v Ostravě na kvalifikaci Davisova poháru, kde od 31. ledna vyzvou Jižní Koreu. Po loňské sezoně Macháčovi patří 25. místo v žebříčku ATP, je jen o pět bodů za krajanem Jiřím Lehečkou a tenisově se sice zlepšil, ale na konci roku viděl rezervy jinde. Ostrava 17:54 28. ledna 2025

Tomáš Macháč na konci roku přiznal, že by chtěl zlepšit chování vůči svému trenérovi a také pracovat na svém zdravotním stavu. Během podzimních zápasů pouštěl negativní emoce směrem ke svému boxu, ale hned na začátku nové sezony v Austrálii při týmové soutěži United Cupu opět vybuchl.

„Na to, že jsem za pět týdnů měl jen tři tréninky, tak jsem nehrál tak špatně. Byli proti mně jedni z nejlepších hráčů světa a já byl frustrovaný, že jsem měl blízko výhru a celý tým byl blízko finále. O to více mě štvalo, že moje tělo vypovědělo. Myslím, že frustrace byla na místě, ale měl jsem to zvládnout lépe. Jiní hráči by ale v ten moment zničili všechno náčiní a rakety, každý to má jinak,“ vysvětlil Tomáš Macháč situaci, kdy se zlobil na křeče.

Během týmové soutěže porazil Poláka Huberta Hurkacze, Itala Flavia Cobolliho a na lopatě měl i světovou čtyřku Taylora Fritze, ale kvůli křečím musel zápas vzdát.



„Myslím si, že jsem na United Cupu neměl hrát. Devadesát procent hráčů by se na to vykašlalo, já dobíral antibiotika a nebyl jsem připravený. Na druhou stranu, porazil jsem dva kvalitní hráče. To, že mi tělo vypovědělo, bylo normální, ale mrzelo mě, že jsem nemohl zápasy dohrát. Nemohl jsem odehrát už ani jeden míč,“ mrzí Macháče, který od září musel skrečovat celkem pět zápasů, dva z toho v Davisově poháru.

„Dá se s tím pracovat, pořád řešíme různé alternativy. Zrovna poslední křeče byly po nemoci. Kdyby nebyly, tak se to dá hodnotit jinak, ale teď spíše spekulujeme, že to bylo mým stavem. Uvidíme dál, pracujeme na tom a myslím, že do budoucna to problém nebude,“ doufá rodák z Berouna.

Davisův pohár

Tomáš Macháč je tak momentálně zdravý a po Australian Open, kde skončil ve třetím kole, se těší se na víkendové zápasy Davisova poháru v Ostravě.

„Nic mě nebolí a nemocný jsem už poté nebyl. Myslím, že pro český tenis je parádní, že máme takhle skvělé hráče, a myslím si, že všichni tři jsme zahráli výborně v Austrálii, takže opravdu úžasný a myslím si, že se můžeme dál posouvat. Všichni máme potenciál na to být v žebříčku výše,“ dodává Macháč před startem kvalifikace Davisova poháru, ve kterém se Češi utkají s Jižní Koreou.

Češi se s Jižní Koreou utkají po necelých dvou letech. V roce 2023 je ve skupinové fázi porazili 3:0 na zápasy. Hlavní oporou soupeře by měl být 347. hráč světa Kwon Sun-u.