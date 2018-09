Vondroušová na US Open vypadla v osmifinále. ‚Dělala scény,‘ vyčetla soupeřce

V devatenácti letech byla jediným teenagerem v osmifinále ženské dvouhry v New Yorku, mimochodem nejmladší Češkou ve 4. kole US Open od roku 2005, jenže právě na menší zkušenosti zřejmě doplatila. Zvrátila sice první set, ve kterém nejdřív hodně ztrácela, předvedla vynikající tie-break, takže šla do vedení, které ještě na začátku druhé sady vylepšila.

Střídání generací. Šafářová i Strýcová přemýšlí o konci, Česko ale o zastoupení ve špičce nepřijde Číst článek

Ale pak se nechala rozhodit způsobem boje ukrajinské soupeřky Lesjy Curenkové, která si opakovaně volala k lavičce lékaře, mezi výměnami se jen ploužila po kurtu a fanouškům ukazovala, že má zdravotní potíže. Ukrajinka zvítězila 6:7, 7:5 a 6:2.

„Nevím, asi jí bylo trošku špatně, mně bylo taky. Ale to je každému v tomhle vedru. Není to na, aby tam dělala takovéhle herecké výkony. Vypadalo to, že tam pozvrací a pak furt běhala z leva doprava,“ obvinila Markéta Vondroušová na Radiožurnálu soupeřku z herectví.

Lesja Curenková se tomu podivila, reportérům v New Yorku řekla, že nesimulovala, „bohužel,“ dodala k tomu, a narážela tím na potíže, které podle svých slov na kurtu zažila.

Ukrajinsky pak vysvětlovala, co ji trápilo, že měla výpadky, kvůli kterým moc nevěděla, co se na kurtu děje, pomohlo ji, že za stavu 0:2 ve druhém setu dokázala snížit a pak i srovnat, takže se pak zdraví i hra začínaly postupně lepšit.

Jen ona sama ví, jak vážné potíže překonávala, Markéta Vondroušová v každém případě věří, že si příště bude v podobné situaci počínat lépe. Že se třeba ještě víc soustředí na svou stranu kurtu a soupeřce nebude pomáhat svými chybami.

Přes zážitek, o který nestála, je Markéta Vondroušová s turnajem spokojená. „Vyzkoušela jsem si to, jaké to je, když někdo dělá takovéhle scény.“

Přímo do hlavní soutěže turnaje se dostala až na poslední chvíli díky odhlášení lépe postavené singlistky na žebříčku. Uhrála svůj nejlepší grandslamový výsledek a má díky němu jisté, že se i na lednové Australian Open dostane bez kvalifikace.

Jaroslav Plasil

@JaroslavPlasil Ta Curenko, nevím, co si o tom myslet, člověk by ji v tom vedru litoval, ale když pak vidím, jak to pokaždé rozchodí a začne pálit, tak spíš lituiju Markétu. Těžký zápas ve všech směrech 10

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Del Potro (3-Arg.) - Čorič (20-Chorv.) 6:4, 6:3, 6:1, Djokovič (6-Srb.) - J. Sousa (Portug.) 6:3, 6:4, 6:3, Isner (11-USA) - Raonic (25-Kan.) 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:2, Nišikori (21-Jap.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:3, 6:2, 7:5, Čilič (7-Chorv.) - Goffin (10-Belg.) 7:6 (7:6), 6:2, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Curenková (Ukr.) - Vondroušová (ČR) 6:7 (3:7), 7:5, 6:2, Stephensová (3-USA) - Mertensová (15-Belg.), Sevastovová (19-Lot.) - Svitolinová (7-Ukr.) 6:3, 1:6, 6:0, Keysová (14-USA) - Cibulková (29-SR) 6:1, 6:3, Ósakaová (20-Jap.) - Sabalenková (26-Běl.) 6:3, 2:6, 6:4, Suárezová (30-Šp.) - Šarapovová (22-Rus.) 6:4, 6:3.

Čtyřhra - 3. kolo:

Hradecká, Makarovová (6-ČR/Rus.) - Tomljanovicová, Linetteová (Austr./Pol.) 6:4, 6:4, Bartyová, Vandewegheová (13-Austr./USA) - Sestini Hlaváčková, Strýcová (3-ČR) 6:3, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Lehečka (ČR) - Hijikata (Austr.) 7:6 (8:6), 7:5, Nava (USA) - Štyler (ČR) 6:4, 6:4.