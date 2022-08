Tenista Medveděv se po měsíci vrací do akce. Hájit bude těsné vedení ve světovém žebříčku

Světová jednička Daniil Medveděv si po více než měsíci zahraje turnaj ATP. Ruský tenista odehrál poslední utkání na konci června na Mallorce, kde ve druhém kole podlehl domácímu Robertu Bautistovi. Poté následovala vynucená pauza kvůli zákazu startu ruský tenistů a tenistek na Wimbledonu. Medvěděv se nyní vrací na turnaji v mexickém Los Cabos. Los Cabos 17:59 2. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský tenista Daniil Medveděv | Zdroj: Reuters

Medveděv si v Los Cabos zahraje poprvé v kariéře a ví, že potřebuje silný výsledek. V čele žebříčku ATP má relativně tenký náskok 775 bodů na Alexandra Zvereva. Navíc musí Rus obhajovat celou tisícovku bodů následující týden na turnaji v Montrealu.

Ruští a běloruští tenisté dostali na US Open zelenou, podmínkou je start pod neutrální vlajkou Číst článek

„Samozřejmě situaci na čele žebříčku sleduji,“ řekl Medvěděv serveru ATP Tour. „Nejsem v lehké pozici. Potřebuji se do konce sezony pokusit vyhrát každý turnaj, na kterém budu startovat. Ale věřím si, že na turnajích v Severní Americe uhraji dobré výsledky,“ dodal.

Pro ruského tenistu začíná 11. týden, do kterého jde jako nejvýše postavený hráč světa. Avšak v žebříčku pro Turnaj mistrů, kam se započítávají jen výsledky z letošní sezony, je až na šesté příčce. Celá pětice hráčů tak letos dokázala uhrát víc bodů, což také pozici světové jedničky může ohrozit.

Na úvod s kvalifikantem

Sezona se pomalu překlopila do své druhé poloviny a Medveděv se do ní pokusí vstoupit co nejlepším výsledkem v Los Cabos, kde ještě nikdy nehrál.

Ve středu se utká s kvalifikantem Rinkym Hijikatou z Austrálie. „Každý soupeř může být těžký. Musím začít dobře a získat sebevědomí. To je klíč k k vyhrávání zápasů. Když tady získám momentum, pomůže mi to ve zbytku sezony,“ uzavřel Medveděv.