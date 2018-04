Tenistky za sebou mají přípravu na sérii antukových turnajů. 'Je lepší, když jsou kila níž,' říká Kvitová

O víkendu tam vybojovaly výhru s fedcupovým týmem, teď na stejném místě zahajují fyzicky nejnáročnější část sezóny. Nejlepší české tenistky začínají ve Stuttgartu sérii velkých antukových turnajů v Evropě, která se zastaví i v Praze a skončí až na přelomu května a června na grandslamovém Roland Garros. Praha 8:29 24. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Petra Kvitová | Zdroj: Reuters

Stuttgart, Praha, Madrid, Řím a Paříž. Na letáku cestovní kanceláře by tato trasa mohla vypadat atraktivně, ale pro nejlepší české tenistky jde zřejmě o tu nejtěžší kombinaci turnajů v sezoně. Zahrnuje dlouhé zápasy s fyzicky náročnými výměnami, někdy i v nevlídném počasí, a tak tomu odpovídala i příprava.

„Práce bylo docela dost. Nechci říct, že nejvíc v mém životě, ale myslím, ža takový blok jsem potřebovala určitě,“ okomentovala Karolína Plíšková přípravu s kondičním koučem Markem Všetíčkem, se kterým začala spolupracovat před březnovými turnaji na amerických betonech.

„Teď bylo na místě udělat nějaký základ pro tu antuku, tam už nebude prostor nic moc natrénovat. Věřím tomu, že se to na antuce někdy ukáže. Třeba jako loni,“ naráží Karolína Plíšková na loňské semifinále na grandslamu v Paříži, kvůli kterému ale obhajuje ze všech českých singlistek největší porci bodů, a tak by teď nějaké potřebovala nahrát do zásoby, aby na Roland Garros necítila takový tlak.

Uspět na antukových turnajích chtějí pochopitelně i tenistky, které potřeba zopakovat mimořádný loňský výsledek netíží. Hlavní hrdinka fedcupového semifinále v Německu Petra Kvitová se kvůli nejnáročnější části sezony snažila upravit váhu a nějaká kila ještě shodit.

„Není to tak, že bych držela nějakou dietu, to vůbec. Na antuce je asi lepší, když jsou kila trochu níž,“ prozradila Petra Kvitová.

Někdy se snaží pomoci i pořadatelé, aby tenistky náročný program co nejlépe zvládly. Třeba doma v pražské Stromovce budou hrát tenistky první květnový týden se stejnými míči jako na následujícím velkém turnaji v Madridu.

„Výběr míčů jsme také podřídili holkám. Už to tak bylo loni, že hrajeme se stejnými míči, které budou na dalším turnaji,“ řekla ředitelka turnaje v Praze Petra Černošková, která také doufá, že do Stromovky dorazí české tenistky s co nejlepšími výsledky z právě začínajícího turnaje ve Stuttgartu. První zápasy v hlavní soutěži tam v úterý postupně čekají Karolínu Plíškovou, Markétu Vondroušovou a Barboru Strýcovou, ve středu pak ještě Petru Kvitovou.