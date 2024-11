V semifinále se vše nesešlo, jak mělo. Odehrála jsem tu dobré zápasy, hodnotí Krejčíková Turnaj mistryň

Tenistka Barbora Krejčíková na Turnaji mistryň končí. V Rijádu vyhrála skupinu, ale den po svém velkém vítězství nad Američankou Coco Gauffovou už v semifinálovém duelu nestačila na Číňanku Čeng Čchin-wen. Nejlepší česká singlistka současnosti podlehla olympijské šampionce 3:6 a 5:7 a po návratu domů jí čekají konzultace s lékaři kvůli přetrvávajícím zdravotním potížím. V rozhovoru Radiožurnálu Sport přiznala, jak náročný turnaj v Rijádu prožila. Rijád 12:51 9. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Barbora Krejčíková na Turnaji mistryň (archivní foto) | Foto: Hamad I Mohammed | Zdroj: Reuters

Jak hodnotíte Turnaj mistryň, na kterém jste dokázala vyhrát dva zápasy, získat pět setů a končíte v semifinále?

Po zápase jsem zklamaná, takže je těžké to objektivně zhodnotit. Beru to tak, že jsem se dostala do semifinále na Turnaji mistryň, což je super. Jsem ráda, že jsem tady předvedla několik kvalitních výkonů. Určitě jsem na sebe pyšná.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si tenistku Barboru Krejčíkovou, jak hodnotí svoje vystoupení na Turnaji mistryň

Vymáčkla jste ze sebe maximum, nebo cítíte, že se to mohlo sejít ještě lépe?

Asi obojí. Před turnajem bych brala semifinálovou účast všemi deseti, protože jsem věděla v jakém stavu sem jedu. Nebyl to úplně optimální stav na to, abych soupeřila s nejlepšími hráčkami světa. Zároveň jsem ráda, jak se mi dařilo a jak jsem zápasy odehrála. Chtěla bych určitě být ještě dál, ale bohužel to nevyšlo. Je to hra a zkusím to zase příště.

Chyběl vám jeden grandslamový den volna?

Určitě mi ten den volna chyběl. Potřebovala bych načerpat fyzickou i mentální energii. Nedá se s tím nic dělat, ale rozhodně bych nepřisuzovala, že bych kvůli tomu prohrála.

Proč si myslíte, že jste nakonec ze semifinále odešla jako poražená?

Jednoduše kvůli tomu, že Čchin-wen hrála dobře. Předvedla hodně dobrý výkon a mně chyběly síly. Je to těžké na vrcholné akci, kde rozhodují maličkosti. Všechno se mi nesešlo tak, jako se to sešlo v předchozím zápase.

V rámci přípravy na semifinále jste odpovídala fanouškům na sociálních sítích, což není úplně ve světě tenisu obvyklé. Snažíte se potěšit vaše příznivce nebo jaká je vaše motivace s nimi aktivně komunikovat?

Od každého něco. Je fajn, že mi lidé fandí a mohou se mě na něco zeptat. Když je ta možnost a mám zrovna čas, tak to k tomu využiji. Bylo tam pár zajímavých otázek a jsem ráda, že se o mně mohou fanoušci dozvědět něco víc, než jen aby mě viděli zpocenou na kurtu.

Jaká otázka od fanoušků vás zaujala?

Byla tam otázka, o které jsem dlouho přemýšlela. Ptali se mě, proč jsem tak nekonzistentní.

Co jste na to odpověděla?

Je to komplexní věc, protože nejsem robot. Někdy se daří a někdy ne. Je těžké, aby se mi zadařilo na dvaceti turnajích za rok.