Aleš Razým po olympiádě skončil s během na lyžích, dnes je z něj programátor a vývojář aplikace

České běžecké lyžování inkasovalo hned po sezoně poměrně tvrdou ránu - řada reprezentantů ukončila kariéru, třeba medailisti z velkých akcí Jakš, Kožíšek, nebo Razým. Nejen téhle trojici začíná tak trochu jiný život - a protože s lyžemi na nohou se jen málokdo zajistí do budoucna, většinou je třeba okamžitě vyměnit vrcholový sport za jiné zaměstnání. Vyprávět by o tom mohl třeba Aleš Razým.

„Programuji pro jednu českou firmu aplikaci na android. Jde o aplikaci na trénink na cyklistickém trenažéru,“ říká Aleš Razým.

Zajímavé je, že tu je kromě klasického kancelářského vybavení i silniční kolo na speciálním trenažeru. Aleš Razým se podílí na vývoji aplikace, díky níž vidíte, kolik jste na kole našlapali, v jaké intenzitě a na tabletu můžete dokonce sledovat i imaginární trasu, kterou jedete.

„Tady to kolo má zrovna měřič kadence otáček, takže když tu aplikaci vyvíjím, tak se na tom kole občas projedu, abych věděl, jak mi to funguje,“ popisuje Radiožurnálu Razým.

A tak Aleš Razým vlastně nemá jen sedavé zaměstnání. Jistě, chvíli ťuká do klávesnice na svém počítači a pak popojde o dva metry dál, na chvíli se posadí na kolo, a pod střechou domu šlape a zjišťuje, co musí jako vývojář speciální aplikace vylepšit.

Protože měl k technice odmalička kladný vztah a programování je jeho velkou zálibou, už delší dobu věděl, čemu se bude věnovat po ukončení kariéry, které v jeho případě nebylo plné dumání nad tím, co bude dál, jako je tomu v případě řady vrcholových sportovců.

I když pravda, definitivně opustit lyžařský svět nakonec nebylo tak snadné, i proto, že reprezentační šéftrenér Illka Jarva naléhal na Razýma, ať si ještě kariéru alespoň o rok prodlouží.

„Po týmovém sprintu na olympiádě přišel a říkal, že ho to bavilo a že by byl rád, kdybych s námi mohl spolupracovat dál. Já jsem nevěděl, jak na to reagovat, protože jsem to od českých trenérů v životě neslyšel,“ dodává Aleš Razým, teď bývalý běžec na lyžích, současný programátor a díky tomu také vcelku aktivní cyklista.