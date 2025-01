‚Tři úplně rozdílné závody.‘ Alpským lyžařkám letošní sezonu mění počasí podmínky na svazích

Alpské lyžařky za sebou mají před mistrovstvím světa poslední závody v rychlostních disciplínách a za týden už budou připraveny v rakouském Saalbachu. Jenže i tam je podle předpovědi čeká něco podobného, co zažily o uplynulém víkendu v německém Garmisch-Partenkirchenu. Tedy teploty nad 10 stupňů Celsia, které ničily sníh všude kolem. Garmisch-Partenkirchen (Německo) 8:06 27. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na stupně vítězů s vítězkou Federicou Brignoneovou v německém Garmisch-Partenkirchenu | Zdroj: Reuters

Jednou na ledu, jednou na sněhu, jednou na vodě. Alpské lyžařky mají v této sezoně kvůli počasí hodně rozdílné podmínky - ale zatímco sníh a led jsou v pořádku, o uplynulém víkendu to byla spíše smutná podívaná.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají lyžařky na rozdílné sněhové podmínky na závodech Světového poháru

Změny jsou místy extrémní – zatímco v listopadu jely lyžařky ve skoro mínus 20 stupních Celsia, teď v lednu měly o 30 stupňů tepleji

„Řekla bych, že jsme teď měly tři úplně rozdílné závody. V Sankt Antonu byl led, v Cortině perfektně připravený suchý sníh a tohle byl prosolený a úplně mokrý sníh. Mně se to ale líbí, je to takové typicky norské, prší a všude sůl,“ říká Norka Kaisa Vickhoff Liová, která měla podobně jako vedoucí žena Světového poháru Federica Brignoneová jako jedna z favoritek nízké startovní číslo. A tak neměla rozbořenou trať.

„Běžně mám tyhle podmínky ráda, prosolené sjezdovky mi sedí. Ta sjezdovka byla skvěle připravené na to, jaké jsou tu podmínky. Vždyť jsou hrozně vysoké teploty a do toho pršelo,“ ocenila pořadatele Federica Brignoneová.

Teplo a déšť

Na druhou stranu - závodů, které začalo ničit teplo, je čím dál tím víc a i v Ga-Pa se kvůli nedostatku sněhu minulý i předminulý rok rušily závody. Letos se jelo, ale všude podél teklo i kvůli ranním dešťům hodně vody.

„Nemůžeme popírat, že máme čím dál teplejší klima. Globální oteplování zkrátka existuje, ale taky mám pocit, že se šíří hodně pesimismu. Já do Garmische jezdím 40 let a je to tu pořád stejné. Občas se stane, že je sněhu dost, ale jinak je to dost podobné každý rok. Prší a sněhu tu moc není,“ říká kouč Ester Ledecké Franz Gamper.

Podobné podmínky připomínající jarní lyžování by podle předpovědi mohly být i při mistrovství světa za týden v Rakousku.