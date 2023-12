Šedý průměr, popisuje biatlonista Krčmář poslední výkony. Na závěrečný závod před Vánoci se ale těší

Johannes Bö se poprvé v sezóně dostal do čela Světového poháru biatlonistů. Suverén minulého ročníku se posunul na první místo díky vítězství ve stíhacím závodě. Také zbývající stupně vítězů obsadili Norové, druhý doběhl Strömsheim a třetí Laegreid. Poslechněte si biatlonistu Michala Krčmáře po stíhacím závodě ve švýcarském Lenzerheide. Lenzerheide (Švýcarsko) 22:15 16. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonista Michal Krčmář | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: Český biatlon

Dojel jste na svém. Startoval jste z 25. místo, v cíli jste dojel na 26. místě. Jak zní vaše hodnocení?

Asi to jde vidět i slyšet. Je to pořád dokola. V cíli jsem říkal masérovi, že pokračuju v šedém průměru. Není to nic hrozného kvůli čemu bych se musel lámat, ale zároveň nic zářného. Musím pokračovat v tom, co dělám, a věřit, že to prolomím.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si biatlonistu Michala Krčmáře po stíhacím závodě ve švýcarském Lenzerheide

Mluvil jsem s vaším trenérem Michaelem Málkem. Upíná se k vánočnímu soustředění, ale vás čeká ještě exhibice v Schalke. Takže to bude bez vás?

Mám to trochu jinak. Do Nového Města na Moravě odjíždím už 20. prosince, budu tam přes Vánoce a 27. prosince odjíždím do Schalke. Týden budu pracovat, budu mít klid a rodinu. Zároveň se soustředím na práci, kterou jsem začal, a tréninky. vyměnil jsem si zprávu s Ondrou Moravcem, a říkal ať vydržím, že to přijde.

Pro příklad, Benedikt Doll sprint vyhrál, dneska měl sedm chyb. Nechci se vymlouvat, ale je to hodně vyrovnané a často rozhodují detaily. Nechci být ve skepsi, nebo do ní upadat. Makám a věřím, že to přijde.

Po sprintu jsme se bavili, že si nejste jistý vaším startem v závodu s hromadným startem. Bezprostředně po stíhacím, jak to u vás vypadá nyní?

Určitě na tom nejsem tak, že bych neměl síly nebo na tom byl špatně. Zítra bych asi měl být na startu.

Jak se tedy těšíte na ten tradiční předvánoční závod, který je na závěr prosincového programu?

Říkám často, že kdo je na startu „masáku“, tak to je známka kvality. Je tam špička, která může udělat výsledek. Těší mě, že se tam držím, a nechám tam poslední zbytky sil před svátky.

SP v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko) - stíhací závody Muži (12,5 km): 1. J. T. Bö 32:30,0 (3 trest. okruhy), 2. Strömsheim -24,7 (2), 3. Laegreid (všichni Nor.) -29,1 (1), 4. Ponsiluoma (Švéd.) -40,9 (3), 5. Dale-Skjevdal (Nor.) -50,5 (3), 6. Fillon Maillet (Fr.) -57,5 (3), ... 26. Krčmář -2:36,0 (4), 35. Štvrtecký -3:13,0 (4), 36. Mareček (všichni ČR) -3:13,7 (2). Průběžné pořadí (po 7 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 394, 2. T. Bö (Nor.) 351, 3. Laegreid 301, 4. Dale-Skjevdal 291, 5. Strömsheim 290, 6. Nawrath (Něm.) 286, ...22. Krčmář 117, 44. Mareček 25, 51. Štvrtecký 17, 54. Václavík 15, 60. Karlík 5.