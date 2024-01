‚Celý tým je proti tomu, abych tam jela.‘ Ledecká vynechá slalom na snowboardu, cíl je zdravá sezona

Zatímco Ester Ledecká by chtěla co nejdřív na snowboard, lidé kolem ní včetně jejího sponzora jí to ale nedoporučují. Úterní závody v Bad Gasteinu proto vynechá.

„Celý tým je proti tomu, abych tam jela, protože to bylo teď hodně náročné,“ sdělila rozhodnutí Ledecká.

Rok nezávodila, v úvodu sezóny byla nemocná, Vánoce proležela v posteli a pak se snažila rychle dohnat zameškané kilometry na lyžích. Je pochopitelné, že když má teď za sebou tři závodní dny, že se po pondělním volnu hned nepustí na závodní snowboardový svah.

„Kdyby to bylo na mně, tak to jedu určitě. Jenže já v tomhle nejsem moc dospělá, naštěstí mám lidi, kteří mě poradí a zastaví mě, když to vypadá zle. Bojí se, abych to zvládla, protože jsem chtěla do Pamporova a pak znova ještě Cortina. Leden bude hodně nabitý,“ vysvětluje Ledecká.

Pamporovo je bulharské středisko, kde se pojede už teď o víkendu, takže Ledecká svůj přesun na snowboard jen trochu odsune. Podstatné slovo při tomto rozhodování měl muž, který se jmenuje Robert Trinkwalder.

Ve firmě RedBull, která je hlavním sponzorem Ledecké, se stará o sportovce, které má společnost pod sebou. Výrobce energetických nápojů dlouhodobě není příliš nakloněný tomu, aby česká reprezentantka závodila na snowboardu.

„Já s mám s Robertem výjimečný vztah a moc si toho vážím. Myslím si, že jsme si vysvětlili, že snowboard je pro mě strašně důležitý, protože to miluji a nechci dělat jen lyžování. On to pochopil a ví, že to mám ráda, ale radí mi, abych jela spíš jen Pamporovo a udělala si dobrou přípravu. Pomůže mi tam dostat celý tým, aby to pro mě bylo jednodušší. Chce, abych byla čerstvá a abychom měli zdravou sezonu,“ uzavírá trojnásobná olympijská vítězka.

Zdravá sezona – to je klíčové spojení. Mezi řádky tím také Ester Ledecká připomíná, že rychlé přechody z lyží na snowboard nikdy v minulosti nesvědčily jejím zádům, se kterými mívala velké problémy.

Od olympijských her 2022 se zdá, že se i kvůli vypuštění snowboardu těchto potíží zbavila a ona ani její sponzor určitě nechtějí, aby zase byly tématem.