Eva Samková potvrdila titulem mistryně světa, že je jednou z největších osobností historie snowboardcrossu. Za poslední rok pro ní bylo nejhorším výsledkem v elitní konkurenci třetí místo z olympijských her v Jižní Koreji a v americkém Utahu česká závodnice potvrdila, že pokud nemá zdravotní problémy, jen těžko ji soupeřky můžou na trati porazit. Solitude/USA 9:25 2. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková bezprostředně po vítězství na mistrovství světa. | Foto: Tyler Tate | Zdroj: ČTK/AP

„Je na vrcholu, je z nich prostě nejlepší. Třetím místem na olympiádě jsem byl trošku zklamaný, mrzelo mě to. Vždycky když s ní někam jedu, tak si jedu pro zlato,“ uvedl po zlatém úspěchu v zimním středisku nedaleko Salt Lake City zdánlivě neskromně Jakub Flejšar. Radiožurnál byl u toho.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Když je Samková zdravá, je k neporažení. ‚Myslím, že se dá pořád posunovat,' říká její trenér

Jeden z trenérů Českého snowboardkrosového týmu ale moc dobře ví o tom, na co Eva Samková díky výjimečné technice má.

„Evka má výhodu v trenérech, potažmo v tom druhém, který celé hýbání v trati a celé to fungování vynalezl, což se moc neví. A celý svět to kopíruje po Markovi a my se to od něj učíme,“ mluví Jakub Flejšar o Markovi Jelínkovi, který jako gymnasta vnesl před lety do snowboardcrossu základy biomechaniky a zahraniční týmy se už několik sezon snaží okoukat technické prvky z jízdy Evy Samkové.

„Přibližují se, ale to taky vždycky záleží na podmínkách, někdy to člověku prostě víc sedne. Na druhou stranu se taky snažíme se furt oddalovat, takže je to takový běh na dlouhou trať, protože když oni se zlepší, tak já se taky furt snažím zlepšovat. Takže to není tak, že já bych si seděla a říkala si, že jsem teď nejlepší na světě a snažte se, holky,“ umívá se čerstvá mistryně světa.

Snowboardcrossařka Samková zvítězila v Utahu a slaví první titul mistryně světa Číst článek

„Myslím, že se dá pořád posunovat a ještě je X takových detailů, které jdou dotáhnout, ať už z trenérské stránky nebo podpory celého týmu, který by samozřejmě mohl být větší. Nemůžeme se rovnat s těmi velkými zeměmi, které na to mají,“ doplňuje Jakub Flejšar.

Flejšar mluví například o reprezentacích Francie, Itálie, Německa nebo USA. A právě proti těmto týmům se dvojice Eva Samková a Jan Kubičík také postaví v neděli v premiéře smíšeného závodu.

„Těším se, hlavně to ze mě prostě spadlo, i když samozřejmě nebylo tolik co. To hlavní mám ale odpracováno a teď už můžu jet s čistou hlavou. Už může být maximálně nervózní Jony, že by mi to zkazil,“ směje se Samková. „Doufám, že ho tohle namotivovalo a že vidí, že to jde. Doufám, že počasí bude dobré, i když trošku straší,“ těší Eva Samková na týmový závod, který je novou olympijskou disciplínou pro olympijské hry v Pekingu 2022.

Zatím ale není jasné jestli organizátoři snowboardkrosaře v neděli na trať pustí kvůli očekávaným přívalům sněhu.