‚Musíš dětem připomínat, co se stalo s námi.‘ Před 82 lety vypálili nacisté obec Lidice

Před 82 lety nacisté srovnali se zemí Lidice. Obec nedaleko Kladna vypálili po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Během této německé operace zemřelo celkem 340 lidí a Lidice se staly symbolem nacistického teroru. Před dvěma lety se objevil deník jedné z lidických žen Emílie Rohlové. Lidice 10:18 10. června 2024

O život přímo ve vsi přišlo 173 mužů. Nacisté je postříleli, ženy odvlekli do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili plynem. Událost se tenkrát dotkla právě i Emílie Rohlové.

První zápisek v jejím deníku je z 16. července 1945: „Pamatuješ si, jak tatínek nemohl ani mluvit, když od nás odcházel? Věděl, co jej čeká, a před námi to tajil. Náš táta byl člověk, který na druhé bral ohledy a sám trpěl. Tak také zemřel, jen aby nás ušetřil bolesti a strachu. Musím to naříkání skončit.“

Všechny své zápisky adresuje dcerce Božence, která se jí při odvlečení ztratila. V deníku píše, že si jej jednou přečtou spolu.

S dcerou Boženkou se ale už nikdy nesetkala. Zemřela nejspíš spolu s dalšími 82 dětmi v Chełmnu nad Nerem už na začátku července 1942. Emílie Rohlová válku přežila. Nikdy už se nevdala ani neměla děti. Zemřela v roce 1991 a do své smrti věřila, že se s Boženkou znovu shledá.

„Až se vrátíš, půjdeš do školy studovat učitelský ústav a musíš dětem připomínat, co se stalo s námi, aby držely pohromadě, aby už nikdy nepřišel Mnichov a 10. červen 1942,“ vzkazuje v deníku dceři Božence.

Deníkové záznamy paní Rohlové mají připomínat, že Lidice nejsou jenom pomníky, ale že to byli skuteční lidé.