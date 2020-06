Neměla jsem žádné pochybnosti, řekla prokurátorka Brožová po procesu s Horákovou

Ludmile Brožové Polednové (1921 – 2015), této písařce právního oddělení Ústředního výboru KSČ, bylo 29 let, když se coby čerstvá absolventka Právnické školy pracujících dostala k procesu s Miladou Horákovou. Právnická škola pracujících byla pochybnou vzdělávací institucí 50. let, připravující adepty z řad dělníků na práci v justici.

Právní školení trvalo jen několik měsíců a kvalita absolventů byla více než sporná. V praxi to ale nehrálo roli, neboť jak prohlásil tehdejší komunistický politik Karol Bacílek, „o tom, kdo je vinen a kdo nevinen, kde končí omyly a chyby, a kde nastává trestní odpovědnost, rozhodne strana za pomoci orgánů národní bezpečnosti“.

Spoluúčast na justiční vraždě

Historikové si dodnes nejsou jisti, proč právě nezkušená Brožová Polednová byla vybrána k procesu s Horákovou a jejími údajnými společníky. Pravděpodobně proto, že i mezi obžalovanými byly ženy a nezdálo se jako nejlepší, pokud by je měli soudit pouze muži.

Brožová Polednová akceptovala vše, co jí bylo „shora“ nařízeno, a sehrála roli v divadelním představení, které odráželo představy komunistů o třídní spravedlnosti. „Já neměla vůbec pochybnosti,“ řekla Brožová Polednová v rozhovoru v roce 2007 na otázku, zda věřila údajné velezradě Milady Horákové.

Brožová Polednová měla tak trochu smůlu, že jako jediná z aktérek případu přežila do doby, kdy se demokratická spravedlnost dopracovala k činu. V září 2008 Vrchní soud v Plzni rozhodl, že Brožová Polednová má jít za spoluúčast na justiční vraždě na šest let do vězení. Výkon trestu nastoupila v březnu 2009. Rok nato pražský vrchní soud rozhodl, že se jí týkají amnestie z let 1953 a 1990, a trest zkrátil. V prosinci 2010 jí prezident Václav Klaus udělil milost.