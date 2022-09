Před 185 lety představil Samuel Morse první telegraf, zařízení, které změnilo pohled na komunikaci

Novou éru v komunikaci bezesporu odstartoval vynález telegrafu. Ten nejrozšířenější představil jeho autor, Samuel Morse, 4. září v roce 1837. O deset let později vznikla první linka i v českých zemích a do tří let u nás začal fungovat první veřejný telegraf.

Praha 7:02 4. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít