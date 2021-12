Vědci dokázali přečíst DNA ze vzduchu. Metodu by mohli využít pro sledování změn v biodiverzitě

Doposud bylo možné ve vzduchu změřit obsah virů, bakterií nebo třeba pylu. Nově ale vědci ve Švédsku dokázali ve vzduchu zachytit i fragmenty buněk a zbytky tkání živočichů. Kromě hmyzu tak objevili DNA mnoha druhů obratlovců včetně ptáků nebo savců. Stockholm 14:17 21. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hmyz je pro přírodu poklad. A nejen tím, jak krásně může vypadat | Zdroj: Shutterstock

V mnoha oblastech světa včetně Česka hmyz rychle ubývá, ale zároveň toho o něm víme jen velmi málo. Vědci popsali asi 1,25 milionu druhů. Odhaduje se, že ale všech druhů hmyzu na zemi je určitě více než pět milionů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Vědu Plus

Právě nová metoda by mohla pomoci s monitoringem rozmanitosti přírody.

„Pokud nechcete přímo vědět, co je to za zvířata, ale jak je konkrétní lokalita druhově bohatá, tak by to mohlo být docela jednoduché. Stroj by mi řekl, že v oblasti je 25 druhů motýlů a 40 druhů pestřenek. To by bylo zajímavé. Ale kdybyste chtěli přímo odpověď na otázku, jaké konkrétní druhy tam jsou, tak k tomu bude cesta ještě dlouhá,“ přibližuje odborník na genový přenos Vladimír Hampl z Univerzity Karlovy.

K tomu by totiž bylo potřeba ještě přečíst genom jednotlivých druhů.

Více si poslechněte v půlhodině věnované vědě, ochraně přírody a zdraví. Dozvíte se, že čeští vědci vyvinuli celosvětový systém předpovědi sucha, který už pátým dnem funguje na aplikaci Windy.com. Anebo že nákladní lodní dopravu možná čeká částečný návrat k plavidlům poháněným větrem.