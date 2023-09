Elon Musk je nebezpečný. Přisvojuje si moc, která mu nepřísluší, říká publicista Anýž

Přes síť X ovlivňuje názory více než dvou stovek milionů lidí, je technologický vizionář, schází se se světovými lídry. Přisvojuje si Elon Musk moc, která mu nepřísluší? „Ano. Jedna věc je ovládat technologické věci a druhá zacházet se sociální sítí, která je svého druhu nejsilnějším informačním médiem na světě,“ míní amerikanista ze serveru Aktuálně.cz Daniel Anýž. „Vliv mu rozhodně přísluší,“ nesouhlasí komentátor Lidových novin Štěpán Hobza. Pro a proti Praha 17:41 26. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elon Musk gestikuluje při návštěvě konference Viva Technology věnované inovacím a startupům na výstavišti Porte de Versailles v Paříži | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Podle Hobzy je vliv Elona Muska důsledek trendu a vývoje, kterému současná společnost čelí. „Skrze své společnosti SpaceX a Starlink má v dnešní době nezanedbatelné schopnosti, které v určitém slova smyslu předčí i americkou armádu nebo jsou jedinečné. Jestli je to dobře, nebo špatně, je jedna věc, ale vliv prostě má a odpárat mu ho by bylo… nevím vlastně, jak bychom to dělali,“ naznačuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je Elon Musk pro lidstvo přínosem, nebo nebezpečím? Diskutují publicista a amerikanista z Aktuálně.cz Daniel Anýž a komentátor Lidových novin Štěpán Hobza

Anýž připouští, že Musk není první, kdo posouvá technologické hranice. Připomíná Steva Jobse, Billa Gatese, Marka Zuckerberga a podobně. Nicméně v případě Muska se podle publicisty sešla nevyrovnaná osobnost.

„Jak sám prohlašuje, chtěl by zachraňovat lidstvo obrovským prostředkem, kterým je jak Twitter (dnes síť X), tak satelitní spojení. Na Ukrajině se to ale ukázalo jako dvousečná zbraň.“

„Nelze mu upřít, že zachránil civilní sektor poté, co Rusové rozbili internetové spojení. Ale zároveň, jak jsme se dozvěděli z knížky Waltera Isaacsona o Muskovi, přisvojil si moc rozhodovat o tom, co ukrajinská armáda uvidí,“ připomíná Muskovo rozhodnutí vypnout poblíž Krymu satelitní komunikační síť. Podle Hobzy je potřeba při hodnocení Muskova rozhodnutí o deaktivaci Starlinku v okolí Krymu brát v potaz i americký kontext.

Musk hodlá zpoplatnit všem uživatelům přístup na sociální síť X. Jediná obrana proti botům, tvrdí Číst článek

„Názory Muska, že Krym už leží za hranou toho, co by se měli Ukrajinci snažit dobýt zpět, jsou v našich zeměpisných šířkách znepokojivé, ale není tomu tak v Americe. Tam existuje nezanedbatelná část společnosti, zejména v pravicově libertariánském spektru, ze kterého Musk často těží názory, která by ráda situaci nějak deeskalovala. Neznamená to, že nestraní Ukrajině, ale minimálně otázka Krymu je pro ně hraniční,“ popisuje.

Hranice je velmi tenká

Anýž připomíná, že součástí tzv. mírového plánu Elona Muska bylo uspořádat volby na Rusy okupovaných územích, nechat Krym Rusku a zbytek Ukrajiny by měl být neutrální. „To jsou přece věci, na které nemůže Ukrajina přistoupit,“ zdůrazňuje. Muskovo angažmá ve válce na Ukrajině je podle něj znepokojivé. Protože vytváří názorovou sílu, která ovlivňuje velkou část Američanů hlavně na republikánské straně.

Síť X odstraní funkci zablokování nechtěných sledujících. Podle Muska nemá žádný smysl Číst článek

„Víme, že co se týče další podpory Ukrajiny, je to podle průzkumu v Republikánské straně 50 na 50. Musk tak může být tím, který to přetlačí ve prospěch názoru, že se Američané nemají angažovat kdesi ve východní Evropě. Proto říkám, že si přisvojuje moc, která mu nepřísluší. Jsou to jeho osobní názory, které zatím nekonvenují většině americké společnosti. Ale hranice je velmi tenká,“ varuje amerikanista.

Hobza připouští, že některé názory Muska můžou být poněkud přehnané či extravagantní, protože rád vybočuje z řady, ale v případě války na Ukrajině si určitou pozici vydobyl a není důvod, proč by to nemohl komentovat.

„Když už se do konfliktu zapojíte v takovéto dominantní roli, tak říci, že nemáte právo se k tomu vyjádřit, je problematické. On si tu pozici vydobyl, má ji a bude to dělat i nadále,“ konstatuje komentátor Lidových novin Štěpán Hobza.

Poslechněte si celou debatu ze záznamu. Moderuje Lukáš Matoška.