Facebook a Google čelí kritice. Propagovaly neověřený lék, který má zvrátit účinky potratové pilulky

Facebook a Google inzerovaly na svých platformách neověřený lék, který mohl být potenciálně nebezpečný. Konkrétně jde o látku, která má zvrátit účinky potratové pilulky. Některé americké státy přitom propagaci podobných látek vyžadují. Washington 10:28 16. září 2021

Centrum pro boj s digitální nenávistí obvinilo Facebook a Google z toho, že na svých platformách propagují nebezpečné léky. Facebook podle neziskové organizace poskytoval svým uživatelům reklamu na látku, která má údajně zvrátit účinky takzvané potratové pilulky.

Google tento produkt podle Centra pro boj s digitální nenávistí nabízel ve více než čtyřech pětinách vyhledávání souvisejících s potraty.

Tato látka ale podle deníku The Guardian může být nebezpečná. Deník se odkazuje na studii New England Journal of Medicine, podle které neexistuje dostatečné množství lékařských důkazů prokazujících bezpečnost a účinnost této látky. Může mimo jiné vést i k nebezpečnému krvácení.

Navzdory tomu ale osm amerických států umožňuje poskytnout informace o této látce těm ženám, které zvažují potrat. Tyto zákony podle autorů studie v podstatě vedou ženy k účasti na nekontrolovaném výzkumném experimentu.

Odpůrci této léčby požadují, aby reklamu Google i Facebook stáhnuly. Odvolávají se přitom na zásady samotných gigantů.

Jak píše The Guardian, Google má pravidla, která zakazují inzerentům propagovat zavádějící informace o produktech a také výrobky, které nejsou schválené, ale přitom jsou uváděny na trh způsobem, který naznačuje, že jsou bezpečné nebo účinné.

Facebook tyto reklamy zakázal cílit na uživatele mladší 18 let. Jedna sada reklam amerického hnutí Live Action, které vystupuje proti potratům, byla na Facebooku prokazatelně ukázána asi třem tisícům dětí po celých Spojených státech.