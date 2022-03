‚Východní WhatsApp‘ není zrovna bezpečný. Na co si dát pozor, pokud se bez Telegramu neobejdete

Telegram je chatovací mobilní aplikace, mimořádně populární zejména v zemích bývalého východního bloku. Oblíbená je pro snadné vytváření kanálů, kde si může psát až 200 000 lidí najednou, zábavné funkce a rovněž si získala pověst bezpečného nástroje, který chrání soukromí.

To poslední ale úplně neplatí, což je zvlášť důležité nyní, když Telegram používá řada lidí přímo ohrožených válkou na Ukrajině, případně vystavených možným represím v Rusku, pokud vyjádří s válkou nesouhlas.

Přesunout narychlo všechny své známé na bezpečnější platformu, jakou je třeba Signal, příliš dobře nejde. Je ale možné dávat si pozor na úskalí, která používání Telegramu přináší.

O šifrování si musíte říct

Kanály na Telegramu nejsou šifrované, kromě účastníků tak mohou obsah všech diskuzí číst i provozovatelé služby. Ti, v čele se zakladatelem oblíbené ruské sociální sítě Vkontakte Pavlem Durovem, spoolupráci s ruskými bezpečnostními složkami odmítají, ale už samotná skutečnost, že Telegram správy svých uživatelů ukládá v čitelné podobě, představují riziko a důvod pro případné státem podporované hackery, aby se o nabourání serverů pokoušeli.



Telegram může číst i zprávy mezi uživateli, takzvané koncové šifrování, které tomu brání, je potřeba zapnout ručně u každé jednotlivé konverzace.

I se zapnutým šifrováním ale Telegram ukládá informace o tom, jak často, kdy a s kým jste komunikovali. Takzvaná metadata je jednoduché automaticky zpracovat a o uživateli prozradí třeba to, jaké má politické názory: zda si často píše s opozičníky, nebo s příznivci vládnoucí strany.

Nenechte si ukrást účet

Účet na telegramu je pevně spojený s vaším telefonním číslem. Díky tomu vás přátelé mohou snadno najít a kontaktovat. Mobilní telefonní číslo je ale možné poměrně snadno ukrást, pachatel pak může váš účet na Telegramu převzít včetně kontaktů a znění zpráv.

Tomu by měla zabránit dvoufaktorové ověření. Pro přihlášení do účtu na Telegramu pak nestačí jen kód zaslaný SMSkou, ale je nutné zadat i speciální heslo. Pokud tedy útočník získá k číslu přístup, bez hesla se do vašeho Telegramu stejně nedostane.

Pevné spojení účtu s telefonním číslem také znamená, že jste snadno identifikovatelní. Pro ostatní uživatele sice můžete číslo skrýt, ale na serverech Telegramu zastává uložené. Jak se v minulosti ukázalo, může uniknout do nesprávných rukou.

Tomu se vyhnete, pokud pro založení nového účtu použijete předplacenou SIM kartu, kterou hned po ověření účtu vyndáte z telefonu a nepoužijete ji k ničemu jinému.

Nejlepší je zapomenout

Když víte, že vaše zprávy na Telegramu můžou být v budoucnu použité proti vám, můžete je průběžně mazat. Funkce časovače je dostupná bohužel jen u šifrovaných zpráv, nikoli ve skupinách. Můžete nastavit čas, po kterém se zprávy smažou jak u vás, tak i u osoby, se kterou si píšete.

Samozřejmě vás to neochrání, pokud si váš protějšek zprávy pravidelně fotí a ukládá, ale klesá pravděpodobnost, že vaše historické zprávy utečou omylem. Stoprocentní záruku vám stejně žádná mobilní aplikace nenabídne.