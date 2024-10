‚Vím, že jsi sledoval porno.‘ Kyberšmejdi se snaží vyděračskými e-maily oběti vyděsit, varuje Antivirus

„Vím, že jsi sledoval porno a mám tě u toho natočeného. Vím, jak se jmenuješ a kde bydlíš.“ I tak můžou začínat vyděračské dopisy, které chodí emailem. Pachatelé se tak snaží získat od obětí peníze. Opravdu mají kompromitující materiály a měli bychom jim platit? Nechodily podobné emaily už dávno? Antivirus Praha 16:34 14. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž s počítačem | Zdroj: Shutterstock

Jde o klasickou formu podvodu – oběť vyděsíte a snažíte se z ní vylákat peníze. „Navíc je extrémně jednoduchá, protože pornografii na internetu sleduje podstatná část společnosti. Náhodně rozeslaný e-mail tak u spousty lidí zarezonuje,“ vysvětluje redaktor Jan Cibulka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pornografii na internetu sleduje podstatná část společnosti. Náhodně rozeslaný e-mail tak u spousty lidí zarezonuje, varují před kyberšmejdy redaktoři pořadu Antivirus

Ale jaké je možné, že znají jméno a adresu? Poslední vlna těchto podvodů chytře využívá uniklé informace například z e-shopu. „Když si něco kupujete, obvykle tam napíšete své jméno, e-mail a adresu, kam má balíček přijít. To jsou přesně informace, které podvodníkům stačí vložit do předpřipravené šablony a pořádně vás vyděsit,“ dodává Jana Magdoňová.

Kompromitující materiály?

Jsou známé i příklady, kdy si s tím podvodníci dali tu práci, že na Street View od Googlu ofotili fotku konkrétní nemovitost, která byla na uniklé adrese. „Oběti tak přišel e-mail, že ji viděli při sledování pornografie, že se jmenuje tak a tak a tady konkrétně bydlí a přiložili fotku domu.“

Pachatel taky tvrdí, že se vloupal do vašeho počítače, stáhl si seznam kontaktů a získal přístup k vašim účtům na sociálních sítích.

„V případě že nezaplatíte, kompromitující materiály rozešle rodině i všem vašim známým. Zároveň se snaží tvrdit, že díky kontrole nad vaším počítačem a případně mobilním telefonem také zjistí, pokud se obrátíte na policii,“ vysvětluje s tím, že nic z toho samozřejmě není pravda – je to jen vydírání.

„Podvodníci využívají uniklé informace například z e-shopu“

Někoho natáčet, když sedí u počítače, technicky možné je, ale příliš pravděpodobné to není. Je to už dost náročné a v tomto případě podvodu to vlastně ani není potřeba. „Oběť se vyděsí i jen představou, že by něco takového mohlo existovat.“

Jak se bránit?

Nejdůležitější je na e-mail vůbec nereagovat. „Označte ho jako spam. Velcí poskytovatelé e-mailových schránek takové zprávy často mažou automaticky.“

Pro klid duše si na notebooku můžete zalepovat kameru. Jsou na to i speciální krytky za pár korun nebo je často firmy dávají jako dárek. A určitě nic nikomu neplaťte. „Pokud totiž jednou zaplatíte, podvodníci se na vás zaměří a můžete si být jisti, že po vás budou chtít další peníze a znovu vás okrást.“

Jana Magdoňová získala Kybercenu za pořad Antivirus Číst článek

Přišli o peníze

To, že ve většině případů lidé poznají, že jde o podvod, je pachatelům jedno. Jim totiž stačí, když jim uvěří jen hrstka z oslovených, kteří ve výsledku zaplatí. Že to není zločin bez obětí, ukazují příklady lidí, kteří podvodu uvěřili. „Přišli o peníze, nebo ze strachu, že je pachatel doopravdy zahanbí před přáteli a blízkými, dokonce spáchali sebevraždu.“

Pachatele se daří dopadnout jen ve výjimečných případech. Většinou se tyto podvody dělají z míst, kam právo obvykle nedosáhne. Navíc jsou pachatelé často sami oběťmi.

„Podvodům se věnují organizované zločinecké skupiny, které unášejí lidi a nutí je podobné podvody provádět. Jsou zdokumentované pracovní tábory v Myanmaru u hranic s Thajskem, kde unesení lidé museli v nelidských podmínkách provádět tyto podvody.“