Nevyhazuj, sněz. Technici z ČVUT pracují na pečeném kelímku na pivo a kávu, zkouší i bezlepkový

Technici z ČVUT navrhli stroj, který pomůže životnímu prostředí. Jdou na to přes jednorázové kelímky na kávu nebo na pivo. Místo papíru a plastu se k jejich výrobě budou nově používat vajíčka, voda a mouka. Znamená to, že po vypití obsahu se kelímky budou moct sníst. Podobných projektů už na světě funguje několik. Český chce zabodovat větším objemem kelímku či bezlepkovou variantou. Stroj vyrobený podle návrhu ČVUT by mohl být dostupný na podzim. Praha 13:00 30. března 2021

S projektem se na Ústav procesní a zpracovatelské techniky obrátili dva začínající podnikatelé poté, co se svým nápadem zaujali komisi projektu Pražský voucher. Ta jim na vývoj přidělila dotaci půl milionu korun.

„Ono to vypadá až trošku komicky, že jsme pečený kelímek vyvíjeli právě u nás na strojní fakultě,“ představuje Jaromír Štancl projekt, který měl projekt za ČVUT na starosti. „Možná by se dalo čekat, že se potravinou bude zabývat akademická obec zaměřená na potravinářskou chemii. Nicméně tady šlo opravdu o vývoj reálného pečícího zařízení.“

Hlavním odbytištěm zboží by měly být kavárny. Na rozdíl od konkurenčních zahraničních výrobců, kteří dělají menší kelímky svými rozměry vhodné především na menší kávu, do českého kelímku o objemu 250 mililitrů by se mělo vejít i latte macchiato.

Autoři experimentují také s ochucenými kelímky. Příchutě jako česnek, sýr nebo slanina by měly lákat pivaře.

Pro všechny varianty bude důležité, aby kelímek měl dostatečně pevnou a zapečenou vnější stranu – to aby s ním bylo možné dobře manipulovat. „Zároveň musí mít dostatečně pevnou, zapečenou i vnitřní stranu, aby udržel tekutinu,“ popisuje Jaromír Štancl Českému rozhlasu plány. „Musí zůstat dost pórovitý, aby si na něm konzument ve finále nevylámal zuby.“

Nápad akademici na ČVUT přijali jednak pro jeho výjimečnost: v Čechách zatím takové kelímky nikdo nevyráběl. Důležitým kritériem pro přijetí této konstruktérské výzvy byl i přesah k životnímu prostředí.