U jednoho z českých vědců se po návratu z Afriky prokázal koronavirus. Expedice zkoumala termity

Z vědecké expedice do Kamerunu si přivezli spoustu vzorků a termity, které chtěli prozkoumat v laboratoři. Vědci z České zemědělské univerzity se do Evropy stihli vrátit ještě předtím, než Světová zdravotnická organizace vyhlásila pandemii koronaviru a Česko nouzový stav. Přesto museli do karantény a další plánovanou cestu do Afriky zrušili.

Praha 13:05 23. března 2020