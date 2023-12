Věda pro děti: Pavouci, fast food i rozkládající se maso. Který vánoční zvyk je nejpodivnější?

Na Islandu nosí dárky vánoční skřítci. Nadělují je už od 12. prosince. Každý Islanďan by měl taky dostat něco nového na sebe. Jinak by mu prý mohla kočka sníst vánoční večeři, nebo rovnou i jeho samotného, podle některých legend taky proto, aby nesežrala přímo konkrétního člověka.

Mýtus o obávané vánoční kočce vznikl kvůli včasnému zpracování ovčí vlny, aby se vše stihlo před prvními velkými mrazy.

V Litvě je vánoční tradice spojená s dřevěnou kládou, která se vleče pryč jako symbol problémů a neštěstí. Lidé u toho zpívají a hrají na nástroje. Poté společně klády spálí, aby zahnali neštěstí a problémy.

Finský vánoční zvyk asi tolik nepřekvapí, na Štědrý den se tam totiž chodí do sauny. Finové to vnímají jako vzdání respektu mrtvým předkům.

Naopak v teplém podnebí venezuelského města Caracas se tradičně přijíždí na vánoční mše na kolečkových bruslích. Uzavírají se kvůli tomu i silnice, aby se bruslařům dobře drandilo.

Na Havaji Santa Claus místo na saních připlouvá na člunu.

Na Ukrajině zase na vánočních stromcích najdete často pavučiny nebo umělé pavouky. Věří se, že to přináší štěstí. Tento zvyk je spojený s příběhem o chudé vdově, která měla na zahradě vánoční stromek, ale nezbývaly jí peníze na ozdoby. Ráno se s dětmi probudila a celý stromek byl oděn do pavučiny a tím krásně vyzdoben.

A víte, ve které zemi se chodí na štědrovečerní večeři do fast foodu? Je to Japonsko. Může za to jedna jediná reklama, která v roce 1974 Japonce pobláznila a dala tak vzniknout novodobé tradici. Japonci si stoly v KFC rezervují i několik týdnů dopředu.

Štědrovečerní večere v Argentině naopak obsahuje pečeného páva. Na stromeček se tam věší vata. Proč? Aby strom vypadal zasněžený.

V Grónsku zase na Štědrý večer servírují kus velrybí kůže nebo syrové maso arktických ptáků zabalené v tulení kůži, které se začne jíst, až když se začne rozkládat.