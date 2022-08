Polární záře na Jupiteru a jeho prstence. NASA zveřejnila nové snímky z Webbova teleskopu

Lidstvo spěje k tomu být meziplanetárním druhem. Kosmické právo je ale zanedbané odvětví, říká Spratek

„To, že nahoře něco lítá a že to je vaše, už relativně nikdo neřeší. Řeší se to až ve chvíli, když se to má srazit s nějakou funkční družicí.“