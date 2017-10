Politolog: Babiš může shánět přeběhlíky, sněmovna ho podruhé kvůli Čapímu hnízdu nevydá

Hnutí ANO sice drtivě vyhrálo volby, bude mít ale velké potíže najít partnery k sestavení vlády. Je o tom přesvědčen politolog Josef Mlejnek. Nevylučuje proto variantu menšinové vlády ANO nebo přetažení přeběhlíků. Babišovi se podle politologa podaří v nově sestavené sněmovně zabránit svému vydání v dotační kauze Čapí hnízdo. Rozhovor Praha 14:14 22. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš při příjezdu do volebního štábu | Zdroj: Reuters

Co podle vás volby ukázaly?

Zčásti potvrdily dlouhodobé trendy: že hnutí ANO je populární, že roste přízeň Tomia Okamury. Pokud jde o ANO, v létě mělo 30 procent, pak to začalo padat, teď se to zase zvedlo. Patrně je to tím, že Andrej Babiš zvládl závěr kampaně, podařilo se mu přesvědčit voliče, že kauzy proti němu jsou "účelovka".

Jaké je podle vás největší překvapení voleb?

Propad sociální demokracie v důsledku přesunu jejích voličů k ANO.

Kdo další podle vás u voleb překvapil?

Piráti, kteří mají přes 10 procent. Jejich vstup do sněmovny se očekával, ale ten výsledek je překvapením. Podařilo se jim přetáhnout část voličů TOP 09 a Zelených. Piráti nabídli mladého, charismatického lídra, který dokáže přesvědčit voliče, že má přehled. Dovede v nich vyvolat naději, tedy něco, co TOP 09 nemá.

Dominik Feri se prostě nemůže vyrovnat potenciálu šéfa Pirátů Ivana Bartoše. TOP 09 se do Parlamentu dostala, ale s odřenýma ušima. Napadá mě, že by pro ni bylo lepší se tam nedostat, byla by to rána z milosti. Nevím, jestli má tato strana potenciál se zvednout.

S kým podle vás ANO sestaví vládu? Část stran spolupráci s hnutím odmítá z ideologických důvodů, části vadí stíhání Babiše a prvního místopředsedy Jaroslava Faltýnka.

Povolební situace ANO je zvláštní. (Andrej) Babiš vyhrál docela drtivě, odstup s druhým místem je snad největší v dějinách českých voleb, na druhou stranu nemá 101 a více a bude těžko hledat koaličního partnera kvůli tomu, co jste zmiňoval. Takže je to hodně otevřené.

Může být ve hře menšinová vláda ANO s podporou jiných partají. Nelze vyloučit štěpení nějakých klubů, že se ANO pokusí přetáhnout někoho z nových poslanců. Nebo jednoho koaličního partnera v kombinaci s "přetaženci". Dosavadní vládní koalice by například většinu měla, ale ČSSD podle mě musí do opozice - další čtyři roky ve vládě by ji úplně zničily.



Politolog Josef Mlejnek | Foto: Repro ČT24

Je podle vás ve hře i varianta, že Andrej Babiš nebude kvůli stíhání premiérem?

Ve hře to je. Zdůrazňování některých stran, že nechtějí být ve vládě se stíhaným člověkem, byla hrou na povolební vyjednávání. Nikdo z nich snad nepočítal, že by připravilo Andreje Babiše o hlasy. On má na druhou stranu velkou osobní ambici být premiérem, vyhrál drtivě volby.

I když to není právní argument, bude moct říkat: voliči mi dali mandát, přestože jsem neustále čelil kritice a kauzám. Voliči o trestním stíhání věděli. Bude to moci interpretovat tak, že lidový soud rozhodl v jeho prospěch. Navíc teď získal mandát a má zase imunitu.

Vydá podle vás nová sněmovna Babiše a Faltýnka opět k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo?

Já si myslím, že spíš ne. ANO má 78 mandátů. To znamená, že mu chybí 22 dalších hlasů, aby vydání zablokoval. Myslím, že nějak sežene.

Podaří se podle vás ČSSD vstát z popela stejně jako ODS?

ODS vstala jen trošku. Má lepší výsledek než posledně, ale byla zvyklá na dvouciferné zisky v rozmezí 20 až 30 procent. Čili její výsledek je slabý. To samé ČSSD, třikrát vyhrála volby, získávala i nad 30 procent. Minule 20 procent považovali za neúspěch.

Krize socialistických stran probíhá v celé Evropě, souvisí to s reakcí levicových voličů na migrační krizi - část z nich volí populisty. U nás pro hodně voličů ČSSD bylo atraktivní hnutí ANO a ČSSD je nepřesvědčila, že dokáže hájit jejich zájmy.

I když Zaorálkova kampaň byla stoprocentně vedena k tomuto, došlo tam k totální ztrátě důvěry. Když nezabral (Lubomír) Zaorálek, nevím, kdo jiný by ho mohl vystřídat. Budoucnost ČSSD bych teď viděl dost bledě, i když při tak drtivé porážce může vyplynout na povrch někdo nám neznámý a může se chytit. Ale teď bych to s nimi viděl dost špatně.

