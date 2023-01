ONLINE: Češi si vyberou nového prezidenta. Téměř 15 tisíc volebních místností se otevře ve 14 hodin

Čeští voliči budou v pátek a v sobotu rozhodovat o tom, zda se čtvrtým českým prezidentem stane bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel, nebo předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. Lístky pro druhé kolo volby dostanou lidé před hlasováním až ve volební místnosti. Sledujeme online Praha 7:15 27. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oba kandidáti by měli tradičně hlasovat během pátku (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Pavel vyhrál první kolo před dvěma týdny díky 1,98 milionu získaných hlasů, Babiše předstihl zhruba o 23 000 hlasů. Pavla doporučila volit mimo jiné čtveřice neúspěšných kandidátů z prvního kola, z nichž se do jeho kampaně zapojili bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová a senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer.

Ověřovna Babišových a Pavlových výroků z debat. Válka vs. mír, ruská ambasáda, StB i minulost v KSČ Číst článek

Babiš dostal podporu od končícího prezidenta Miloše Zemana a neparlamentní KSČM a Trikolory, které v prvním kole prezidentského adepta nepostavily.

V téměř 15 000 volebních místností může hlas odevzdat každý z 8,25 milionu voličů. Zapojit se bude moci podle ministerstva vnitra i 3779 prvovoličů, kteří plnoletosti dosáhli či dosáhnou po prvním kole, tedy mezi 15. a 28. lednem.

Hlasovat by během pátku měli tradičně jak oba kandidáti, tak dosavadní prezident, předsedové vlády a parlamentních komor a šéfové parlamentních stran.

Hlasovat se v pátek bude od 14.00 do 22.00 a v sobotu od 08.00 do 14.00. Volební komisaři pak začnou hlasy v každém z 14 866 okrsků sčítat. Hlavní výsledky, které bude průběžně zveřejňovat Český statistický úřad na volebním webu, by podle dosavadní zkušeností měly být známy během několika hodin po uzavření volebních místností.