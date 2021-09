Voliči nechtějí koalici ANO s Piráty a Starosty. Nejpřijatelnější premiér je Babiš, říká průzkum

Lidi si nepřejí povolební spolupráci hnutí ANO s Piráty a Starosty. Naznačil to průzkum agentury Median pro Český rozhlas. Nepřijatelná je pro skoro 60 procent respondentů. Skeptičtí jsou voliči i k možné koalici ANO, SPD a KSČM. Naopak k potenciální spolupráci ANO a uskupení SPOLU jsou nejtolerantnější. Praha 8:04 15. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejpřijatelnějším premiérem je podle průzkumu Andrej Babiš (ANO) s podporou 42 procent dotazovaných. Za ním je s 33 procenty ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hnutí ANO přisuzují předvolební průzkumy z posledních měsíců největší podporu. A voliči se zamýšlejí nad tím, jak budou vypadat povolební vyjednávání. Podle průzkumu agentury Median to vypadá, že nejméně tolerantní jsou k možné spolupráci hnutí ANO a Pirátské strany v koalici s hnutím STAN. Proti takovému spojení se vyslovilo 58 procent dotázaných.

„Když jsme se dívali na sociodemografické charakteristiky, tak ve větší míře lidé ve věku nad 60 let uváděli právě tuto koalici ANO a Piráti/STAN jako nepřijatelnou. Konkrétně lidé nad 60 let ji uvedli v 60 procentech případů,“ přibližuje ředitel Medianu Přemysl Čech.

„Druhá nejvíce nepřijatelná koalice by byla koalice ANO, SPD a KSČM. Nepřijatelná by byla pro 50 procent respondentů. Pro mladé lidi ve věku 18 až 29 let je nepřijatelná v 65 procentech případů,“ dodává.

Otázka: Z následujících možných koalic označte jenom ty, které jsou pro vás osobně nepřijatelné a neměly by vaši podporu. | Zdroj: Median pro Český rozhlas

Politologa Michala Pinka z Masarykovy univerzity výsledky průzkumu nepřekvapují. „Na první pohled jsou zde jasně polarizující prvky, a to je přítomnost Tomia Okamury, popřípadě Vojtěcha Filipa a SPD a KSČM ve vládě. Je jasně patrné, že jejich přímé zastoupení ve vládě polarizuje společnost nejvíc,“ říká.

„Je to běžný stav, protože tyto politické strany, které se nacházejí na okraji politického spektra, vždy vzbuzují nejvíc vášně. Vždy jsou radikální představitelé tímto způsobem nepřijatelní pro druhou část společnosti. Velice dobře je to vidět v celé řadě evropských zemí. Ve Francii přítomnost Marine Le Penové, v Německu Alternativy pro Německo a tak dále,“ vysvětluje Pink.

Budoucí premiér

Podobně rozdělená je společnost i v názoru na osobu budoucího premiéra. Žádný z 16 nabízených politiků není podle průzkumu Medianu přijatelný ani pro polovinu lidí. Největší podporu – 42 procent – vyslovili respondenti současnému premiérovi a předsedovi ANO Andreji Babišovi.

Třetina dotazovaných by si dovedla představit v čele vlády současnou ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) a o něco nižší podporu má ministryně práce Jana Maláčová z ČSSD. Víc vyhranění jsou lidi v postoji, koho by si v premiérském křesle představit nedovedli.

„Vojtěch Filip je nepřijatelný na pozici premiéra v 69 procentech případů. Tomio Okamura v 68 procentech, Ivan Bartoš v 67 procentech a Jan Hamáček v 61 procentech případů,“ říká Přemysl Čech.

Otázka: Jak přijatelné by pro vás osobně byly následující osobnosti v roli premiéra? | Zdroj: Median pro Český rozhlas

Podle politologa Michala Pinka je podpora současných vysoce postavených politiků pochopitelná.

„Vyplývá z toho to, co vidíme dnes a denně za posledních osm roků. Andrej Babiš se jako premiér snaží vystupovat tak, aby byl co nejpřijatelnější, aby byl co nejoblíbenější. Stejně tak ti, kteří jsou dále ve vládě, protože jsou vidět, protože se nějakým způsobem chovají tak, aby vycházeli vstříc klíčovým skupinám obyvatelstva,“ říká.

Z průzkumu také vyplynulo, že téměř polovina Čechů předpokládá v říjnových sněmovních volbách vítězství hnutí ANO. Na otázky agentury Median odpovídalo v pěti posledních srpnových dnech přes tisíc respondentů nad 18 let.