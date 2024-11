Kruhové objezdy jsou bezpečnější než klasické křižovatky. Dochází na nich k méně nehodám

Kruhový objezd není nic, s čím by se řidiči v Česku nesetkali. Portál nehod ve své analýze zjistil, že jsou bezpečnější než jiné křižovatky. Za posledních 13 let se na kruhových objezdech stalo 14 500 kolizí, což je jen necelých šest procent ze všech nehod na křižovatkách. Když už se na kruhových objezdech nějaká havárie stane, ve velké většině případů se obejde bez zranění. Řidiči na křižovatkách bourají hlavně kvůli nedání přednosti. Praha 10:56 10. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na kruhovém objezdu dochází k méně nehodám než na klasických křižovatkách | Foto: Pavlíček Luboš | Zdroj: ČTK

Několik kruhových objezdů je také v Praze ve Vídeňské ulici směrem na Jesenici, kde si je řidiči sice pochvalují, že jsou bezpečné, ale nemají s nimi dobré zkušenosti.

Poslechněte si reportáž o nehodách na kruhových objezdech

„Nepřipadají mi nebezpečné, přijdou mi jako normální křižovatka. Spíš mi ale přijde, že lidé neumí kruhové objezdy používat a neumí na nich jezdit. Nedokážou odhadnout, že už by do něj mohli vjet, a tím pádem vznikají kolony větší, než by měly být,“ říká jeden z řidičů.

Podle policie je ale doprava díky kruhovým objezdům naopak plynulejší. Instruktor autoškoly Pavel Greiner navíc připomíná, že zmírňují agresivitu spěchajících řidičů.

„Můžeme někdy nadávat, že jich je hodně za sebou například u obchodního centra. Ale zase tam lidé pospíchají, a kdyby tam nebyly kruhové objezdy, tak nemají možnost vyjet lidi z parkovišť, to by se na tu hlavní třídu nedostali nikdy,“ říká.

Zmatkující řidiči

Problém nastane až ve chvíli, kdy se na kruhovém objezdu stane dopravní nehoda. Zaviní ji nejčastěji zmatkující nebo neohleduplní řidiči.

„Na kruhových objezdech je to především o nedání přednosti vozidlům, která už na kruhovém objezdu jedou. Další časté chyby jsou špatné řazení a změna pruhů bez signalizace, také nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly,“ vyjmenovává mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.

Na křižovatkách řidiči nejčastěji bourají kvůli nedání přednosti v jízdě. V těch klasických je to zhruba v polovině případů. Na kruhových objezdech nedá přednost o něco víc než třetina řidičů. Výhodou kruhových objezdů je i to, že na ně řidiči najíždějí výrazně pomaleji než do klasické křižovatky.

Proto se podle Jana Chalase z Portálu nehod 70 procent střetů na nich obejde bez zranění. A s lehkými zraněními končí podle něj čtvrtina havárií na kruhových objezdech.

„Na klasických křižovatkách je to 31,5 procenta. Závažné nehody s těžkými zraněními tvoří na kruhových objezdech pouze dvě procenta, což je méně oproti 3,5 procenta na běžných křižovatkách,“ počítá.

Méně nehod je jedním z hlavních důvodů, proč se kruhové objezdy dělají. Třeba nedávno přibyl kvůli častým nehodám jeden na hlavní tahu mezi Zlínem a Vizovicemi.

I když jsou kruhové objezdy obecně bezpečnější než klasické křižovatky, označil Portál nehod jako rizikové místo i jeden z nich. A sice ten v plzeňské části Nová Hospoda. Vede k němu několik víceproudých silnic včetně vytíženého tahu k dálnici a na Folmavu. A od poloviny roku 2022 do poloviny letošního roku se tam stalo 27 dopravních nehod.