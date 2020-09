Jak použít výstražný trojúhelník? Řidiči, kterých se Radiožurnál ptal, pravidla neznali

Jak daleko dát výstražný trojúhelník za auto, když se vám porouchá nebo máte nehodu? „Kolem 40 metrů,“ odpovídá jeden z řidičů. A na dálnici? „Možná tak 50 nebo 60 metrů,“ dodává. „Nevím, pár metrů, tak tři,“ myslí si další řidička. „Na silnici 150, na dálnici 250,“ tipuje další.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak použít výstražný trojúhelník? Téma pro Luďka Hubáčka

Ani jeden z řidičů, kterých se Radiožurnál zeptal v Rudné u Prahy, vzdálenost netrefil. Podle pravidel má stát výstražný trojúhelník na běžné silnici minimálně 50 metrů za autem.

„Když nemáme přesný odhad, můžeme si to spočítat pomocí svých kroků. Řekněme 75 centimetrů je jeden krok. Takže uděláme, dejme tomu, 70 nebo 80 kroků na místo, kam položíme trojúhelník směrem ke krajnici,“ vysvětluje expert na bezpečnost silničního provozu Robert Vacek.

Na dálnici je pak vzdálenost dvojnásobná, tedy minimálně 100 metrů. „Trojúhelník dáme poblíž krajní čáry, která ohraničuje vozovku tak, aby si ho řidiči všimli, ale aby ho nepoškodila vozidla, která budou kolem něj projíždět,“ dodává.

Pokud je to možné, měl by člověk dojít na určené místo za svodidly. Nebo jít aspoň poblíž nich. Pokud auto neoznačíte výstražným trojúhelníkem, mohla by vám policie dát až dvoutisícovou pokutu.

Koronavirus, hustá doprava i akce. O prázdninách zemřelo při nehodách nejméně lidí od roku 1990 Číst článek

Na dálnici ale mají podle policie řidiči myslet v první řadě na svoji bezpečnost a místo pokládání trojúhelníku raději jít za svodidla a zavolat policii nebo silničáře. Ti porouchané auto nebo nehodu v co nejkratším čase označí.

„Nejjednodušší na dálniční síti je volat 800 280 281, což je bezplatná asistenční infolinka Ředitelství silnic a dálnic. A nejpozději do 20 minut přijede k odtavenému vozidlu naše asistence a bezpečně ho označí,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Ve městě nebo v obci pak pravidla žádnou vzdálenost, kam postavit výstražný trojúhelník, nedefinují.