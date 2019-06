Turisti se blíží. Do Dubrovníku přijíždějí davy fanoušků Hry o trůny, město je začalo regulovat

Na přívaly turistů se připravuje chorvatské historické město Dubrovník. Stále větší část z nich přitom ani tak nezajímají jeho památky, ale vyrážejí po stopách příběhů z oblíbeného fantasy seriálu Hra o trůny. Město přitom upozorňuje, že nadchází doba, kdy bude návštěvníků tolik, že to jejich zážitek z výletu může pokazit. Dubrovník 14:00 24. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turisté v Dubrovníku | Foto: Antonio Bronic | Zdroj: Reuters

Až polovina návštěvníků města podle turistických kanceláří i městských úřadů jezdí do Dubrovníku kvůli popularitě, kterou si město získalo tím, že se v něm natáčely epizody seriálu Hry o Trůny. Ukazuje to například výpověď jednoho turistického průvodce v Dubrovníku.

Jak řekl Ivan Vukovnik týdeníku Economist, na prohlídku tematizovanou podle událostí spojených se seriálem se mu přihlásilo 85 lidí. O půl hodiny později pak vedl turisty na historickou exkurzi a skupina čítala pouhých 15 zájemců.

I zájemci o skutečnou historii města se přitom musejí potýkat s věcmi typickými spíš pro seriál, který kromě dramatu a násilí láká i na sexuální scény. Zmíněný průvodce například uvedl příklad, kdy se na historickém jezuitském schodišti ze 17. století jeden z turistů svlékl do naha a ostatní ho s voláním „Hanba! Hanba!“ zaháněli tím, že po něm házeli své žabky, myšleno obuv.

Dubrovníku kvůli přívalu turistů dokonce hrozí, že ho organizace UNESCO vyškrtne ze seznamu světového kulturního dědictví.

Do 40tisícového města ročně jezdilo víc než milion turistů. Místní na turistickém boomu sice vydělávali, ale někteří z nich doufají, že zájem brzy opadne. I kvůli Hrám o trůny do města některé americké aerolinky zavedly přímé spoje a do města denně připlouvaly velké výletní lodě. Město pod tlakem turistů i UNESCO počty turistů začalo omezovat, takže v historickém jádru v jednu chvíli nesmí být víc než čtyři tisíce návštěvníků.

Dubrovník není jediné místo na světě, které se potýká s negativními dopady masové turistiky. Počet turistů začaly regulovat například i italské Benátky. Amsterdam dokonce kvůli návalu přestal město v zahraničí propagovat.

Naposledy masová turistika dopadla i na nejvyšší horu světa, kde kvůli přívalům vysokohorských turistů během jediného týdne zemřelo 11 lidí.