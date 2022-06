Pojištění na cestách: evropský průkaz nestačí na ošetření zlomeniny nebo převoz sanitkou domů

Možná už se vám stalo, že jste v cizině museli řešit nějaký úraz nebo nemoc. Pak taky víte, že za takové ošetření můžete platit nemalé peníze. V jakých případech se můžete spolehnout pouze na kartičku zdravotního pojištění a kdy je lepší zajistit si cestovní pojištění? To vám poradíme v dalším dílu cestovatelského seriálu Radiožurnálu. Praha 13:54 27. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pláž v letovisku Sousse. | Foto: Jaume Ollé | Zdroj: Creative Commons Attribution 2.5

Evropský průkaz zdravotního pojištění vám stačí, pokud v zahraničí potřebujete nezbytnou zdravotní péči. Třeba při náhlém onemocnění, úrazu nebo neplánovaném porodu. Kartička ale platí jen v zemích Evropské unie a také v Norsku, Velké Británii nebo ve Švýcarsku.

Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové je také důležité nechat se ošetřit ve státní nemocnici, a ne v soukromé. „Poskytnutou péči hradí zdravotnickému zařízení místní zdravotní pojišťovna a náklady přeúčtuje české zdravotní pojišťovně,“ vysvětluje.

„Za ošetření jako klient VZP zaplatíte jenom to, co by za něj zaplatil místní pojištěnec, to mohou být například regulační poplatky, poplatky za recept nebo za hospitalizaci nebo za předepsané léky,“ vysvětluje Plívová.

Klasická kartička zdravotního pojištění vám sice zajistí, že se o vás za hranicemi postarají, ale nezaplatí třeba převoz sanitkou domů nebo léčbu zlomeniny. Pokud právě sanitka převeze pacienta do soukromé nemocnice, a ten nemá komerční cestovní pojištění, musí si léčbu uhradit sám.

Proplacení nákladů

Podle Plívové ale po návratu do Česka lidé můžou požádat svoji zdravotní pojišťovnu o proplacení nákladů na léčbu. „Avšak pouze do výše, která by byla českou zdravotní pojišťovnou hrazena při poskytnutí těchto zdravotních služeb na území Česka, tedy do výše českých cen. A jen pokud šlo o péči, která je v České republice z veřejného zdravotního pojištění hrazená,“ uzavírá.

Česká asociace pojišťoven proto doporučuje, aby si turisti před odjezdem do zahraničí uzavřeli i cestovní pojištění, které dostatečně kryje náklady na ošetření, a to u jakékoliv pojišťovny.

„Cestovní pojištění by se mělo vždy skládat z pojištění léčebných výloh, úrazového pojištění, ale také pojištění odpovědnosti za škodu. Cestujete-li po Evropě, hledejte pojištění s limitem do tří milionů korun, v případě, že jste se rozhodli pro exotiku, částka by měla být vyšší, protože zpravidla i cena ošetření bývá dražší,“ říká mluvčí asociace Veronika Pavlisová.

V základních balíčcích je také pojištění pro případ léčebných výloh, které jsou spojené s onemocněním covid-19. Lidé si ale můžou připlatit i pojištění, které kryje další náklady v souvislosti s touto nemocí – třeba rušení zájezdů nebo výdaje za povinnou karanténu.