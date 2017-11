Striptýz, golf, močení. Austrálie zakáže od října 2019 vstup na horu Uluru, návštěvníci ji znesvěcují

Na ikonickou australskou horu Uluru, která je na seznamu UNESCO, už za dva roky nebudou smět turisté. Rozhodlo o tom představenstvo Národního parku Uluru-Kata Tjuta, kde rudý monolit z pískovce leží. Původní obyvatelé Austrálie dlouhodobě upozorňují, že návštěvníci místo znesvěcují. Zákaz vstupu má platit od října 2019. Melbourne 18:00 1. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Australská hora Uluru | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Lidé, kteří lezou na horu, ji poznamenávají, a proto jsme dospěli k rozhodnutí stezku uzavřít. Toto je opravdu posvátné a zvláštní místo a tak ho musíme společně chápat,“ vysvětluje v rozhovoru pro australskou televizi ABC Samy Wilson zástupce lidu Anangu a předseda rady národního parku, podle kterého by si návštěvníci neměli Uluru plést s nějakým zábavním parkem.

V kultuře původních obyvatel Austrálie sehrává hora nezastupitelnou roli. „Oni mají Aboridžinci hodně zvláštní kulturu. Většina příběhů je předávaná ústně, není nijak zapsaná. Každá část toho příběhu se váže vyloženě na část Uluru. A ten příběh se nevypráví jinde, než na Uluru. Dělal jsem tam rozhovory a ptala jsem se na příběhy a oni řekli: "To my nemůžeme říct, to je vázané na konkrétní oblast,“ řekla Radiožurnálu česká novinářka žijící v Austrálii Šárka Pechová.

Výstup na Uluru není bez rizika. Celkem tam při šplhání od 50. let minulého století zemřelo 36 lidí. Stezka je po většinu roku uzavřená z bezpečnostních důvodů.

I tak Uluru ročně navštíví více než čtvrt milionu lidí. Mnozí turisté na hoře močí a různě se předvádějí. Známý je případ golfisty, který z vrcholu odpaloval míčky, nebo ženy, která na Uluru dělala striptýz. Podobné chování na posvátném místě Aboridžincům vadí.

Zákaz výstupu na horu začne platit 26. října, přesně 34 let od chvíle, kdy se tento nejobjemnější monolit světa známý také jako Ayersova skála, vrátil do rukou Aboridžinců. Stezka kolem hory ale zůstane otevřená.

Šárka Pechová jí prošla před několika dny: „Obešli jsme ho dokola, což bylo poměrně náročné v tom horku. Je to asi 10 kilometrů a měli jsme docela co dělat. A i ten den, co jsme to obcházeli, tam byla cedule, že výstup na Uluru je zakázaný právě kvůli vysoké teplotě, která překročila 36 stupňů Celsia.“

Nejlepší výhled na Uluru stejně podle Pechové není z náhorní plošiny na vrcholu skály, ale právě z pláně pod horou.