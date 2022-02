Zpěvák Koller vyrazil na Ukrajinu. Pro malé děti veze toaletní potřeby, pleny a mléko

Zpěvák a člen skupiny Lucie David Koller vyrazil na slovensko-ukrajinské hranice, aby pomohl potřebným. Připojil se tak k mnoha dalším lidem, kteří pomáhají obyvatelům okupované Ukrajiny. „Manželka se po tom začala včera pídit a zjistila, že jeden náš známý by byl ochotný půjčit uprchlíkům byt, tak jsme si vzali dodávku a jedeme na Ukrajinu“. Praha 19:54 26. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák David Koller s manželkou Annou Dolejskou | Foto: Reprofoto facebook Davida Kollera

Jejich první zastávkou budou Michalovce na východním Slovensku - jen několik kilometrů od ukrajinských hranic. Tam se setkají s koordinátorem, který jim řekne, co dál. Manželé, tak nevyrazili na vlastní pěst - hudebník naopak zdůraznil, že to by ani nikomu nedoporučoval. „Jsme registrováni, dá se říct, v dárcovském programu. Funguje to tak, že na Ukrajinu něco vezeme, někoho jsme ochotni přivézt a máme pro něj zajištěné ubytování,” uvedl Koller.

Od známých má frontman skupiny Lucie k dispozici čtyři volné byty. Na svém instagramovém profilu vyzval všechny, ať se mu ozvou, pokud znají někoho, kdo by potřeboval převézt ze slovensko-ukrajinských hranic do bezpečí. O nikom konkrétním, ale zatím neví a uvidí až na místě. „Víme, že tam jsou tisíce lidí. Čekají dvanáct hodin na přechodu. Jak to tam vypadá, to budeme vědět až tak za tři, čtyři hodiny.”

Lidem, kteří se snaží co nejdříve dostat z válečného území nabízí David Koller s manželkou také humanitární pomoc. Vezou s sebou i několik potřebných věcí, a to hlavně pro ty nejmenší. „Vezeme věci pro malé děti. Jejich matky, které kojily, přišly ze stresu o mléko. Takže vezeme zásoby pro ty nejmenší děti. Plenky, toaletní potřeby, mléko nebo flašky”.

O pomoc volá Ukrajina podle hudebníka už dlouhodobě. A jak uvedl na svém instagramovém profilu, nemohl tak už jen sedět a nečině přihlížet tomu, co se v napadené zemi děje.