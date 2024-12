Seniorky z Kateřinic dostaly od Ježíškova vnoučete oblíbené bingo. ‚Budeme hrát jako o život,‘ slibují

„Scházíme se, máme tady takovou zajímavou činnost. Hrajeme to. Doteď s knoflíky a velice nás to baví,“ říká jedna ze seniorek. „Až tady jsem se to naučila,“ přidává se druhá.

Vlasta, Anna a Jana, tři kamarádky a vášnivé hráčky binga z domova pro seniory v Kateřinicích na Novojičínsku. Vystačí si s kusem papíru, knoflíky a tužkou, ale už by si zasloužily něco lepšího. Tráví spolu hodně času a je na nich vidět, že si originální hru opravdu hodně přály. „Hraje nás to hodně, přijdou děvčata. Tak se tu scházíme a hrajeme to,“ dodává seniorka.

Barbora Škutová, aktivizační pracovnice v Alzheimer Home v Kateřinicích, potvrzuje, že je tady hráčské doupě: „Vytvořily jsme si vlastní obrázkové bingo. Ale potom jsem dámám řekla, že existuje přímo originální bingo i s tím bubínkem. Bylo nám to splněno, což je úplně úžasné.“

Dárek seniorkám věnoval Tomáš Přívora z Prahy. „Chceme vám poděkovat za tu krásnou hru, co jste nám poslal. Bingo. Jsme nadšení,“ pochvalují si seniorky. „Doufám, že vám udělá radost a společně si to užijete,“ dodává Přívora. „Budeme hrát jako o život. Uvidíte,“ slibují seniorky sborově.