Nikdo nezačne pít jen tak. Vždy jsou za tím věci, které nevidíme, říká autorka Zápisníku alkoholičky

Vše začalo webovým blogem, ze kterého se později stala stejnojmenná kniha s pokračováním. Nyní směřuje film Zápisník alkoholičky s Terezou Rambou v hlavní roli do kin. „Doufáme, že se nám podaří osvětu dělat a stigma bořit," říká autorka a zakladatelka centra Alkos pro léčbu závislostí Michaela Duffková v pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus.

„Na film je navázána kampaň, která upozorňuje na problematiku ženského alkoholismu. Má název Ženy s odvahou a cílí na ženy, aby se nebály vyhledat pomoc,“ doplňuje spisovatelka Duffková. Kampaň staví i na příběhu dalších žen, které si prošly léčbou závislosti. „Doufáme, že se nám podaří osvětu dělat a stigma bořit.“

„Každý lidský příběh je jiný, ale pro všechny platí, že nikdo nezačne pít jen tak nebo proto, že má superšťastný život. Vždy jsou za tím nějaké skryté věci, které nevidíme,“ zdůrazňuje Duffková.

Odhadnout, kolik českých žen rizikově pije, je podle ní velmi těžké. „Protože jde o skryté pití, mnohdy se to nedostane ani ven z těch rodin do doby, než sama žena vyhledá pomoc odborníka. Ale čísla jsou opravdu vysoká,“ upozorňuje Duffková.

„V minulosti platilo, že jedna alkoholička připadala na deset alkoholiků, teď už jsou to čtyři ženy na deset. A to se ještě držíme při zemi,“ dodává Duffková.

Matky na rodičovské i seniorky

Rozhodně přitom neplatí, že by alkoholu propadali především lidé z nižších sociálních skupin. „To vidíme u nás v Alkosu dnes a denně, že alkoholismus jde napříč profesemi, generacemi. Mnohdy jde právě o ženy na rodičovské dovolené, ale i v seniorské části života,“ popisuje Duffková.

Rané mateřství je rizikovým obdobím z mnoha důvodů. „Je to kombinace hormonů, oslabení psychické stránky, protože mateřství je velmi náročné. Také hraje často roli očekávání, že mateřství bude nejšťastnější období v životě ženy, ale ono to tak mnohdy není. Je to extrémně náročná práce 24 hodin a sedm dní v týdnu. A když dětí máte víc, o to je to náročnější,“ říká Duffková.

Mnohdy jsou také tyto ženy izolovány, stahují se ze své sociální bubliny, což často hraje roli. Takže aspektů, které vedou k alkoholismu, je mnoho.

„Alkohol může být na první pohled dobrým pomocníkem, ale velmi rychle se stane oním příslovečným zlým pánem,“ konstatuje dnes už abstinující Michaela Duffková.

Jak vznikala filmová podoba Zápisníku alkoholičky? A proč je v české společnosti alkohol tak výrazně tolerován? Poslechněte si celou Osobnost Plus, audio je v úvodu článku.