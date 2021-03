Nízkoprahové centrum U Bulhara funguje v centru Prahy už patnáct let. Nyní mu hrozí zánik

Stovky lidí bez domova denně využívají nízkoprahové denní centrum u vytížené pražské křižovatky U Bulhara. Zařízení nedaleko hlavního nádraží je jim k dispozici už 15 let. Původně vzniklo jako provizorní řešení, město ale smlouvu s organizací Naděje průběžně obnovuje. A chystá se k tomu i letos. To se ale nelíbí místním a radnici Prahy 1. Praha 12:24 27. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nízkoprahové centrum U Bulhara na Praze 1 | Zdroj: Nezisková organizace Naděje

„My se tady koupeme, občas když máme hlad, tak si dáme chleba čaj a jsme tady v teplíčku aspoň,,“ říká pětatřicetiletý Tomáš, klient centra U Bulhara.

Sedí u stolu v místnosti s dalšími asi patnácti klienty. Chodí sem pravidelně a nedovede si představit, že by centrum nefungovalo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o nízkoprahovém centru U Bulhara.mp3

„Tady těch Nadějí máte hodně málo, v centru určitě, na to, kolik je lidí. Je štěstí, když trefíme, že je zrovna volno,“ dodává Tomáš.

Nízkoprahové centrum je postavené z buněk a tak trochu skryté přímo pod rušnou magistrálou.

To, že je pro lidi bez přístřeší důležité, potvrzuje i ředitel pobočky Naděje Daniel Svoboda.

„Nízkoprahové centrum je místo komplexní pomoci pro lidi bez domova. Nabízí sociální poradenství, pokud je někdo v tíživé situaci, potom je to hygiena a materiální pomoc. A jako třetí věc poskytujeme péči praktického lékaře, stomatologa a gynekologa. Jde vlastně o jediné zdravotní středisko, který poskytuje takovou komplexní péči v Praze,“ vysvětluje Svoboda.

Zrušení centra by podle něj způsobilo velké komplikace. „Denně přijde kolem 250 lidí. V případě, že by středisko bylo zrušené, tak nedojde k tomu, že ti lidé zmizí z centra a odejdou někam na periferii. Rázem by se v centru města pohybovali lidé, kteří mají zdravotní potíže a nebude jim pomoci,“ varuje.

Hlavně s velkou kapacitou centra mají dlouhodobě problém místní. Jednou z nich je i Monika Martínková, která žije v domě hned naproti.

„Tady se ty služby rozšířily do takového rozsahu, že už to ta lokalita neunáší. Neúnavný nepořádek, obtěžování a vidina toho, že to nekončí. Celé je to o tom, že se mají vytvořit malá střediska o kapacitě dvacet třicet lidí tak, aby každá městská část znala ty, kteří potřebují pomoct,“ říká.

Plán více malých center

To by pomohlo i podle radního pro sociální věci Prahy 1, Petr Burgra z uskupení My, co tady žijeme. Radnice mimo jiné s organizací Naděje spolupracuje řadu let. V dalším prodlužování smlouvy ale nevidí dlouhodobé řešení.

Dárců přes koronavirovou krizi neubylo, shodují se neziskové organizace. Dařilo se speciálním sbírkám Číst článek

„Městské části zásadně nejde o zrušení toho typu pomoci lidem bez domova, ale musí se to řešit komplexně. Protože to není o službách Naděje nebo o tom, že nechceme pomoci lidem, kteří se dostali do nějaké životní situace. Jsou městské části, které mají území, které čeká na svůj rozvoj. A tam je třeba, aby se magistrát podíval. Veškeré negace mají vyústění na Prahu 1,“ tvrdí radní.

Radní pro sociální věci Milena Johnová z uskupení Praha Sobě připouští, že plán na vytvoření menších center pro lidi bez domova město má, postupuje ale pomalu. Zrušení centra U Bulhara by navíc podle ní nemělo takový efekt, který místní a Praha 1 čekají:

„Lidé bez domova se shromažďují v centrech měst, v místech, kde najdou nejsnáz obživu, a to je typicky okolo dopravních křižovatek, nádraží. Myslím, že je potřeba smířit se s tím, že u hlavního nádraží jsou zapotřebí takto koncipované služby. Jiná otázka je dočasnost té stavby, to je potřeba taky řešit, ale je to jiný problém. Ta potřeba, pokud se svět nezmění zásadním způsobem, tak se lidé budou stahovat do center měst. Prodloužením té smlouvy vycházíme vstříc potřebám toho místa,“ uvádí Johnová.

O tom, jestli město skutečně organizaci Naděje smlouvu znovu prodlouží, budou na některém z příštích jednání hlasovat radní.