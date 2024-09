Děti o politice diskutují radši ve škole než doma. Učitelé se ale bojí konfrontace s rodiči, tvrdí expert

Občanská výchova a zejména výchova k demokracii připomíná někdy tanec na tenkém ledě. Pravidelná nízká volební účast v Česku dokládá, že o demokracii je potřeba mluvit – v rodině i ve škole. „Žáci chtějí ve škole probírat aktuální témata i sporné otázky současnosti, protože prostor, kde mohou bezpečně diskutovat, je omezený,“ upozorňuje v podcastu Reparát Českého rozhlasu Plus Tomáš Hazlbauer, ředitel Centra pro demokratické učení. Praha 23:36 16. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Hazlbauer v podcastu Reparát | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Klíčem k diskuzi o politice ve škole musí být podle Hazlbauera bezpečné a otevřené prostředí. V něm se může dařit i jinak průměrně či podprůměrně prospívajícím studentům.

„Studenti jsou pod vedením pedagoga schopni přemýšlet, co říkají, a vstřebávat různé argumenty. Žáci chtějí probírat aktuální témata i sporné otázky současnosti, protože prostor, kde mohou bezpečně diskutovat, je omezený,“ naráží na prostředí rodiny. I na to musí pedagogové myslet.

„V rodině slyší děti víceméně jednostranné názory. Mnozí učitelé a učitelky se proto obávají konfrontace. Když se probírá téma, na které jsou rodiče citliví, může to dojít do extrému. Proto doporučujeme obracet se k Ústavě jako konsensuálnímu dokumentu,“ radí Hazlbauer, kde najít základní hodnotové ukotvení.

Konzultace, semináře nebo školení pro sborovny proto nabízí Centrum pro demokratické učení. „Někteří ředitelé chtějí pomoc se strategickou vizí pro celou školu. Někde potřebují poradit vyučující, kteří vedou žákovské parlamenty, když nefungují,“ osvětluje svou nabídku Hazlbauer.

Přínos politických diskusí v hodinách vidí i Milan Hrubeš, vedoucí Katedry politologie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

„Důležité je kritické myšlení, respekt, tolerance, ochota poslouchat druhého a přemýšlet, co říká. Dnes to zní nepředstavitelně, když si vyslechnete média, diskuse politiků, ale koneckonců i expertů. Bavit se spolu, přijmout to, co říká druhá strana a reagovat na to, se v těchto případech jeví jako problematické,“ netěší Hrubeše.

Jak ve škole podporovat aktivní občanství s cílem ovlivňovat své okolí? Jakým způsobem mluvit o tématech, která rozdělují společnost? A o čem vypovídají výsledky studentských voleb? Poslechněte si celý podcast Reparát nahoře v článku.