Co jsou pro Čechy Velikonoce? Hlavně symbol jara, do kostela nejde ani pětina lidí, uvádí průzkum Median

Velikonoce Češi nejvíce vnímají jako symbol příchodu jara, vyplývá z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Do kostela se pak podle průzkumu chystá méně než pětina lidí, naproti tomu velikonoční tradice dodržuje přes polovinu Čechů. Nejpopulárnější je příprava velikonočních pokrmů jako je mazanec nebo beránek. Praha 7:00 8. dubna 2023

Za symbol jara Velikonoce považuje 36 % respondentů průzkumu agentury Median. Naopak nejvýznamnějším křesťanským svátkem jsou Velikonoce pro 20 % respondentů. Velikonoční mši navštíví asi 16 % lidí, tvrdí ředitel agentury Median Přemysl Čech.

„Do kostela jdou spíše starší lidé, jestliže jsme říkali ‚návštěva kostela celkově 16%‘, tak lidé ve věku 60 let jdou do kostela v 23% případů. Častěji tam jsou také lidé se základním vzděláním a lidé ekonomicky neaktivní,“ upřesňuje Přemysl Čech.

Velikonoční zvyky ale dodržuje podle průzkumu víc než polovina Čechů.

Vlastnoručně vajíčka barví asi polovina respondentů a více než 60 % si pak vyzdobí byt nebo připraví velikonoční pokrmy, jako je beránek nebo mazanec.

Pomlázku si podle ředitele agentury v průměru uplete asi třetina lidí.

„Asi není překvapivé, že pomlázky spíše pletou mladší lidé, to znamená lidé ve věku 18 až 29 let, to tam uvedli ve 38% případů, a vysokoškoláci pletou pomlázky ve 42% případů,“ říká Čech.

Průzkumu se na začátku dubna zúčastnilo přes 1000 respondentů.