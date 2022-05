Lidé, kteří nesledují zpravodajství, nechodí ani volit. Nemusí tam být překryv, nastiňuje novinář Koubský

Nadační fond nezávislé žurnalistiky a dobrovolnická organizace Česko.Digital vyvinuly dva nástroje, které mají lidi přitáhnout ke zpravodajství. Průzkumy totiž ukázaly, že se o dění kolem sebe nezajímá až 40 procent z nás. „Část společnosti v jakémkoli věkovému profilu vždy bude víceméně lhostejná k tomu, co se kolem nich odehrává. Zajímají je prostě jiné věci,“ komentuje Petr Koubský. Praha 12:33 29. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průzkumy ukázaly, že se o dění kolem sebe nezajímá až 40 procent z nás (ilustrační foto) | Zdroj: RTVS

Nadační fond a Česko.Digital tyto nástroje uvolnily pro média k volnému užití. Chatbot New Jersey má nabízet zábavné zpravodajství pro mladé uživatele a aplikace Témata pod lupou cílí na čtenáře bulváru, kteří jejím prostřednictvím mohou redakcím navrhovat lokální témata.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad Online Plus

„Ono by spíš bylo zajímavé zjistit, jestli tomu tak bylo i v době ,předinternetové‘, kdy hlavním zdrojem zpravodajství byla televize. A přestože nemáme žádná data po ruce, tak bych řekl, že to procento tehdy bylo podobné. Nezdá se mi, že se v tomto směru něco změnilo,“ odhaduje novinář Koubský.

Nezájem o dění kolem sebe může podle zástupců Nadačního fondu představovat potenciální problém, protože lidé, kteří ho nesledují jsou také voliči.

„Za povšimnutí stojí, že procento lidí, kteří nesledují zpravodajství, je zhruba stejné jako procento těch, kteří nechodí k volbám. Z toho pochopitelně nelze zkratkovitě usoudit, že to jsou ti samí lidé. Ale myslím si, že se moc nespleteme, když odhadneme, že tam je přinejmenším velký překryv. Tudíž ti, kteří se o zpravodajství nezajímají, asi reálně politickou situaci tolik neovlivňují,“ míní Koubský.

Chatbot pro mladší

Česko.digital a Nadační fond nezávislé žurnalistiky se domnívají, že část lidí zpravodajství nesleduje, protože média nemluví jejich jazykem a nenabízejí zpravodajství kanálem, který by chtěli sledovat a způsobem, jakým by ho chtěli konzumovat.

A z toho právě vychází chatbot pro mladší uživatelé i aplikace, díky níž budou čtenáři komunikovat se svými médii a navrhovat jim témata, která je opravdu pálí a která chtějí, aby řešili.

„Já nevím, jestli tyto dva projekty jsou něčím, co může výrazně změnit situaci. Nemám s nimi žádnou vlastní praktickou zkušenost. Z toho důvodu se je neodvažuji příliš soudit, ale připadá mi to jako zajímavý pokus,“ hodnotí na závěr Petr Koubský.



Poslechněte si celou debatu Davida Slížka s Petrem Koubským. Společně probrali také doručování nákupů drony ve Spojených státech, počty studentů a studentek IT oborů na českých vysokých školách nebo stoupající spotřebu mobilních dat.