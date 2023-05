‚Neustále kontrolují kurzy.‘ V poradnách se začínají objevovat závislí na investicích a akciích

„Začal jsem s investováním zhruba před dvěma lety. Inspiroval mě k tomu kamarád, který investoval do kryptoměn a do akcií. Přišlo mi to jako docela zajímavá věc. Vůbec jsem to do té doby neznal, tak jsem to chtěl také zkusit,“ říká Jakub z Olomouce.

Jenže na investování může vzniknout závislost podobně jako třeba na online sázení nebo hraní. Lidé s takovými potížemi se čím dál častěji objevují v poradnách organizace Podané ruce, kde její pracovníci pomáhají lidem se závislostí.

„Pozorujeme vzrůstající trend lidí, kteří vyhledávají pomoc právě v rámci investování, které je nadměrné a už je ohrožující. Častěji to bývají muži,“ objasňuje krizová interventka Jana Dominika Šatánková z olomouckých Podaných rukou.

Investující by měli zpozornět, pokud jim aktivita začne zasahovat do kvality vztahů nebo přichází o větší obnos peněz, než si můžou dovolit.

„Tito lidé zanedbávají rodinu a je pro ně primární kontrolovat telefon, jak se kurzy mění. Nebo investují peníze, o které si ani nemůžou dovolit přijít,“ shrnuje Šatánková.

Kromě toho, že je užitečné si stanovit finanční limit na investice, doporučuje krizová interventka také porozumět tomu, odkud se potřeba investic vzala.

„Spousta lidí investuje proto, že mají vidinu zabezpečení se na stáří. Teď je doba finančně náročná. Problém nastává, když naletí nějakému podvodníkovi anebo nedostatečně znají situaci a pouští se do něčeho, čemu nerozumí,“ upozorňuje Šatánková.

Pracovníci Podaných rukou klientům s touhou investování omezit nebo s ním zcela přestat, pomáhají různě. Cestou může být například deník kontrolovaného investování, terapie nebo třeba spolupráce s partnerem nebo partnerkou.