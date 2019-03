Dvě restaurace v Česku obhájily michelinskou hvězdu. Počet podniků v průvodci ale klesl na 31

Je to sen snad každého šéfkuchaře - získat aspoň jednu michelinskou hvězdu, tedy nejvyšší gastronomické ocenění. Jenže michelinští inspektoři své hvězdy nedávají tak snadno. Třeba v Česku se jimi můžou chlubit pouze dvě restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise a restaurace Field. Obě obhájily po jedné hvězdě i letos, potvrdilo Radiožurnálu polské zastoupení společnosti Michelin. Praha 18:15 27. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je to sen snad každého šéfkuchaře - získat aspoň jednu michelinskou hvězdu (ilustrační snímek) | Zdroj: Profimedia

I když se restauracím podařilo obhájit své hvězdy, celkově klesl počet českých restaurací ve slavném Michelinském průvodci z 33 loni na letošních 31.

Hvězdy nejsou jediným oceněním, které se předává. Uděluje se i nižší cena zvaná Bib Gourmand pro ty podniky, které nabízí dobré jídlo za dobrou cenu. Letos ji obdržely čtyři podniky, loni to přitom bylo šest restaurací.

To, že restaurace hvězdu dostane, přitom automaticky neznamená, že cenu také obhájí. Třeba loni přišla o tu svou restaurace Alcron v čele s šéfkuchařem Romanem Paulusem.

Nejen hvězdy, i příbory

Ještě předloni se tak jednou hvězdou mohly v Praze pyšnit tři podniky, loni to byly už jen dva.

Oceněné restaurace jsou uvedeny v Michelinském průvodci, který vychází jednou ročně. Průvodce uděluje od jedné do tří hvězd vybrané restaurace, kterých není mnoho. Kromě toho uděluje i zmíněné „Biby“.

Do průvodce se ale mohou dostat i restaurace, které nemají žádné ocenění. Jde ale jen o ty vybrané. Dostávají příbory, od jednoho do pěti.

Návštěvy komisařů

Do restaurací chodí během roku michelinští komisaři, kteří zařízení hodnotí. Mohou se buď ohlásit, nebo zůstat v utajení.

„Říká se, že průměrně chodí tři do roka. Když byl u nás michelinský komisař poprvé, tak se potom přihlásil. Mluvil s šéfkuchařem a manažerem restaurace a ptal se jich na suroviny, na postupy. Ale o dalších komisařích jsme už nevěděli,“ popisuje Klára Stadlerová z oceněné restaurace Field.

Nicméně to úsilí za to zřejmě stojí. Kromě uznání totiž oceněné restaurace získávají taky úplně novou klientelu.

„Michelinské restaurace mají velký okruh fanoušků, kteří cestují přímo za michelinskými restauracemi, takže je to určitě velké plus, když hvězdu máte. Fungujeme tak, že je omezený počet míst, které my zvládneme obsloužit, protože samozřejmě je u michelinských jídel i servis,“ dodává Stadlerová.

Mlčení a zmatky

Zatímco loni si inspektoři pozvali oceněné šéfkuchaře na slavnostní galavečer, letos bylo vše jinak. Měsíce ubíhaly, termín, kdy má vycházet Michelinský průvodce se blížil a žádné pozvání nepřicházelo.

Čeští šéfkuchaři byli samozřejmě nervózní a poptávali se okolo. Jenže avízo nedostal z české kuchařské komunity nikdo. O tom, že rozhodnout se má ve středu, se tak někteří dozvěděli až od novinářů. Stejně tak se někteří dozvěděli až od žurnalistů, že hvězdu obhájili.

Komunikaci pro střední a východní Evropu má letos na starosti polské zastoupení společnosti a to, jak se ukázalo, příliš nekomunikovalo ani s médii.