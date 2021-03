Vlhké ruce od dezinfekce mějte aspoň půl minuty, radí vědci. Dokud na nich cítíte chlad, tak působí

Ruce, roušky, rozestupy – pravidlo známé jako 3R je hlavní zbraní proti šíření koronaviru. A to platí i po roce, přestože virus SARS-CoV-2 začíná mutovat. Dodržování těchto pravidel je důležité především proto, že virus se síří kapénkami, které se snadno udrží ve vzduchu i na předmětech. Na co si dát pozor, aby byla ochrana co nejvyšší?

