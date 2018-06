Čeští vědci testují novou látku proti rakovině prsu. Umí donutit nádor k sebevraždě

Experti ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze začali testovat novou látku proti rakovině prsu. Za jejím objevem stojí profesor Jiří Neužil, který na projektu začal pracovat už před několika lety na Griffith University v Austrálii. Látka MitoTam už prošla úspěšně laboratorními i preklinickými zkouškami. U jejího zrodu byli také čeští chemici z Biotechnologického ústavu Akademie věd. Praha 13:04 24. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rakovina prsu | Foto: Fotobanka Profimedia

V mrazáku je teplota minus 28 °C. Uvnitř je asi dvanáct přihrádek a v každé z nich deset hnědých lahviček s bílým práškem.

„Jsou sterilní, i když jsou určené pro vědecký experiment. V budoucnu bude moct být takováto lahvička aplikovaná člověku přímo do žíly,“ říká Radiožurnálu Lukáš Werner z Biotechnologického ústavu Akademie věd.

Buněčná sebevražda

Stojíme v servisní technické laboratoři, kde tato nová protirakovinná látka vznikala. Ani v těchto chvílích, kdy už se nová látka testuje na pacientech, ale práce na projektu pro chemika Lukáše Wernera a jeho kolegy nekončí.

MitoTam, který cílí přímo na mitochondrie, teď zdokonalují tak, aby jeho podání bylo pro pacienty komfortnější. „Rakovinné buňky rostou velmi rychle a překotně, proto potřebují více energie. Mají tedy více mitochondrií, na které MitoTam účinkuje,“ vysvětluje profesor Jiří Neužil.

„Látka nevyřadí mitochondrie z činnosti úplně, pořád vyrábějí energii, ale donutí je vytvářet reaktivní formy kyslíku, které v sekvenci reakcí způsobí, že je buňka nucena spáchat sebevraždu,“ přibližuje profesor Neužil mechanismus účinků MitoTamu.

Chytřejší než rakovina

Výzkum nové látky proti rakovině začal před lety na buněčných liniích rakoviny prsu. Vědci ale předpokládají, že by se v budoucnu mohla uplatnit i při léčbě dalších typů nádorů, například kolorektálního karcinomu nebo rakoviny slinivky.

„Řada protinádorových látek, které během výzkumu vypadají nadějně, časem selhává. Jedním z důvodů je, že účinná látka působí na nějaký gen. Rakovinná buňka je ale velice chytrá a dokáže vypnout nějakou dráhu a zapnout alternativní dráhu - obejít to a získat rezistenci na léčbu,“ říká Jiří Neužil.

Mitochondrie se proto vědcům jeví jako vhodnější cíl. Doufají, že MitoTam je látka s širokospektrálním účinkem a měla by působit proti více typům nádorů.

Český úspěch

MitoTam teď prochází první fází klinických testů. Jejich cílem je zjistit, v jakých množstvích není pro pacienty toxická. Další fáze testů mohou trvat ještě několik let.

„Už to, že tuto látku testujeme na klinice v Praze, je samo o sobě poměrně unikátní,“ říká Jiří Neužil a dodává, že pro české vědce je to veliký úspěch.

Na myši zatím látka působí velice dobře, u některých z nich nádor mléčné žlázy úplně zmizel a neobjevil se znovu ani s odstupem půl roku. „Dává to naději, že by to mohlo fungovat i u lidí,“ doufá Jiří Neužil.

Pokud by se látku nakonec opravdu povedlo uvést do léčebné praxe, mohla by změnit život mnoha lidem s rakovinou. Pro profesora Jiřího Neužila by to znamenalo vrchol kariéry: „Nedovedu si představit větší zadostiučinění než pomocí své profese přispět k záchraně lidských život.“

Unikátním úspěchem by bylo uvedení MitoTamu na trh i pro Biotechnologický ústav Akademie věd, kde látka vznikala.