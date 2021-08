Vojtěch: Lockdown nepředpokládáme. Pokud se ale situace zhorší, omezíme hromadné akce

„Musíme být ve střehu, ale zatím nevidíme nějaký znepokojující trend,“ říká k vývoji epidemie ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v rozhovoru pro Radiožurnál. Koronavirová situace je podle něj jiná než loni, protože populace tehdy neměla žádnou kolektivní imunitu. „Pravděpodobnost, že se u nás stejně jako ve všech zemích na západ od našich hranic situace zhorší, je velmi vysoká,“ připouští. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 18:58 27. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Německý Institut Roberta Kocha oznámil, že Německo je na prahu čtvrté vlny nákazy covidem-19. Jak jsme na tom my?

Zatím dobře. Samozřejmě sledujeme situaci v zahraničí, dnes (v pátek) jsme oznámili, že od pondělí přeřazujeme Německo do zemí v červené barvě, to znamená, že se zpřísní podmínky pro návrat z Německa pro neočkované.

Je to v kontextu situace, která probíhá nejenom v Německu. Vidíme, že vlna postupuje celou západní Evropou. Ale je pravdou, že zatím na našich datech, ať jde o incidenci, nebo počty hospitalizovaných, nevidíme nějaký znepokojující trend.

Přesto bychom měli být ve střehu – nepřipadá vám situace obdobou konce prázdnin loňského roku?

Naprosto souhlasím, musíme být ve střehu. Sledujeme to každý den. Pravděpodobnost, že se u nás - stejně jako ve všech zemích na západ od našich hranic - situace zhorší, je velmi vysoká a předpokládáme, že v následujících týdnech mohou počty případů růst.

Dá se to označit jako podobný scénář loňského roku, ale s tou výjimkou, že v loňském roce byla nulová imunizace společnosti, ať jde o vakcinace nebo prodělání onemocnění.

Chystáte v dohledné době zpřísnění epidemických opatření?

V dohledné době nikoliv právě vzhledem k datům, která máme. A neočekáváme, že by se situace měla v následujících týdnech zásadně zhoršit. Samozřejmě uvidíme, co bude na počátku října, je to velmi dynamické. Ale pravdou je, že v rámci scénářů, které máme připraveny, nepředpokládáme, že by nastal tvrdý lockdown tak, jak jsme ho zažili na podzim nebo v zimě.

Jaké poučení si lze - z hlediska pandemie - odnést z akce, kdy se do malého údolí Karlových Varů nahrnuly početné davy z celé republiky i zahraničí?

Je to do jisté míry průlom, byť se odehrávají i jiné hromadné akce, nejsou žádná kapacitní omezení. Ale je důležité, aby akce dodržovala základní preventivní opatření, a to je otázka dodržení toho, že na akcích budou lidé, kteří jsou testovaní, mají očkování nebo prodělali nemoc.

Pokud se tato opatření budou dodržovat do budoucna, tak si dovedu představit, že takovéto akce se budou konat i v následujících týdnech i měsících. Ale pokud by se situace zhoršila, tak bychom museli k nějakému omezení hromadných akcí přistoupit.

Jak bude vypadat testování žáků na covid-19 v prvních dnech nového školního roku? Nenecháváme se letním poklesem počtu nakažených osob opět ukolébávat k nečinnosti?