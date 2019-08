Vojtěch: Více případů spalniček je kvůli klesající proočkovanosti populace, musíme apelovat na lidi

Očkování zejména malých dětí je jedinou účinnou prevenci proti spalničkám, řekl ve čtvrtek v Klatovech novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Reagoval tak na novou zprávu Světové zdravotnické organizace (WHO), která zrušila České republice, Británii, Řecku a Albánii status zemí, v nichž byly vymýceny spalničky. Klatovy 14:48 29. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Příčinu nárůstu počtu případů spalniček vidí ministr jednoznačně v klesající proočkovanosti populace, byť je v České republice očkování povinné. Podle něj je třeba apelovat na lidi, aby nechali očkovat zejména malé děti. Pokud očkování bez vážného důvodu odmítají, jsou na místě i sankce, řekl.

Předseda České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula ve čtvrtek uvedl, že u dospělých zvýší očkování proti spalničkám jen dočasně. Dodal, že vyvanutí imunity z vakcíny v dospělosti je spolu s nízkou proočkovaností dětí kvůli odmítání očkování a nákazami ze zahraničí příčinou současné epidemie.

Pokuta za odmítání očkování je až 10 000 korun, krajské hygienické stanice podle Vojtěcha už některé sankce rodičům udělily.

„A určitě v tom budou pokračovat, pokud někdo bude odmítat očkovat a nebude k tomu důvod. Mohou být i zdravotní důvody, pokud lékař rozhodne, že není vhodné proočkování nebo že se musí očkování odložit. Ale pokud se očkovat může a nenechá se, pak samozřejmě musíme sankcionovat rodiče, to je jednoznačné a krajské hygienické stanice v tomto směru pracují a budou pracovat,“ řekl ministr.

Zároveň zopakoval nutnost apelovat na lidi, aby očkování zejména pro malé děti neodmítali. Očkování je podle něj účinné a neškodné. Lidé jsou ale ovlivněni dezinformacemi o škodlivosti očkování, které se objevují na internetu, míní Vojtěch. Ministerstvo spustilo informační vzdělávací web. „Jsou tam videa, která vyvrací různé mýty o očkování, jsou tam statistiky, informace,“ řekl.

‚Růst se zastavil‘

Upozornil na to, že v současné době se růst počtu případů spalniček zastavil. V poslední době se neobjevuje žádný nebo jeden či dva nové případy týdně. Pokud by se tento klesající trend podařilo udržet, mohla by se Česká republika na seznam zemí bez spalniček opět vrátit, míní ministr.

Jednou ročně aktualizovaný seznam WHO je podle něj určitou informací zejména pro lidi, kteří se chystají cestovat do dané země, aby věděli, proti čemu by se případně měli nechat očkovat. Vyřazení ze seznamu pro Česko není nic zásadního, uvedl ministr.

„Ale je to velmi negativní reklama, bych řekl, pro Českou republiku, protože jsme vyspělá země. Máme velmi vyspělé zdravotnictví. Máme dostupnou péči, dostupné očkování. Řada zemí si nemůže vůbec dovolit to, co my můžeme nabídnout, co je hrazeno plně občanům, a přesto to lidé nevyužívají a často riskují své zdraví nebo zdraví svých dětí,“ dodal.

Během letošního prvního pololetí už bylo v Evropě zaznamenáno více případů spalniček, než za celý loňský rok (84 462). Ve světě bylo od ledna potvrzeno téměř 365 000 případů, což je podle WHO nejvíce od roku 2006 a téměř trojnásobek oproti stejnému období loňského roku. Podle údajů českého ministerstva zdravotnictví onemocnělo spalničkami od začátku letošního roku do minulého pátku 585 lidí. Loni jich bylo za celý rok 203.