Aktivisté obsadili kravín u Havlíčkova Brodu. Chtěli upozornit na špatné zacházení se zvířaty na farmách

Kravín v České Jablonné na Havlíčkobrodsku v sobotu na více než dvě hodiny obsadily desítky aktivistů upozorňující na špatné zacházení se zvířaty. Podmínky v kravínu aktivisté označili za strašné. Ošetřovatelka skotu, která na farmě pracuje desítky let, to odmítla. Aktivisté areál opustili na výzvu policie po 13.00. Policie je legitimovala, věc bude řešit jako přestupek, řekli její zástupci. Přibyslav (Havlíčkobrodsko) 15:57 9. listopadu 2024

„Ten kravín je tak otřesný a podmínky tak strašné, že nám ve své podstatě nezbylo nic jiného,“ řekla při akci mluvčí skupiny, které nechtěla zveřejnit své jméno. Sobotní protest podle ní neměl být násilný.

„Aktivisté jsou rozděleni na dva týmy, jeden tým je uvnitř haly přímo se zvířaty. Aktivisté tam sami natáčí a snaží se veřejnosti ukázat podmínky, ve kterých tam krávy už léta stojí. Tady jsou ty krávy uvězněné už osm let,“ dodala mluvčí. Druhá skupina aktivistů se postavila s transparenty před boxy, ve kterých jsou telata.

Aktivisté se podle své mluvčí spojili po tom, co v médiích viděli záběry pořízené skrytými kamerami v některých chovech.

Co stojí za mlékem a mléčnými produkty značky Madeta?https://t.co/i3xVTEltXd — Zvířata nejíme (@zviratanejime) October 16, 2024

Záběry, na nichž zaměstnanci zvířata bijí, kopou do nich, mlátí je tyčemi, za řetězy omotané kolem krku je vláčí za traktorem nebo jim sprostě nadávají, zveřejnil 16. října spolek Zvířata nejíme. Podle veterinární správy je ze záběrů jednoznačné, že byl porušen zákon na ochranu zvířat proti týrání.

Aktivisté v sobotu přijeli v osobních autech. Zaparkovaná je nechali asi kilometr za obcí. Odtud přišli polní cestou přímo k hale se zvířaty. Na místo dorazilo také několik policejních hlídek a zástupci Zemědělského družstva Bystřina, které v areálu hospodaří.

„Asi nemají nic lepšího na práci. To by mě zajímalo, kdo je platí,“ řekl jeden z místních obyvatel. V kravíně nějakou dobu pracoval. „Ano, ta hala by asi potřebovala opravit, je ve špatném technickém stavu, ale těm kravám se tam zas nic tak hrozného neděje,“ řekl.

Argumenty aktivistů nejsou podle ošetřovatelky Lenky Sobotkové, která v kravíně pracuje přes 20 let, pravdivé. Krávy jsou podle ní uvázané do šestého měsíce březosti, pak jsou přepravované jinam na volné ustájení.

Chovy, kde jsou zvířata uvázaná, jsou legální, její pracoviště prochází pravidelnými veterinárními kontrolami. V kravíně je přes 70 krav, každá denně nadojí asi 26 litrů mléka. „Ale teď je to tak, že mlékárenské družstvo s námi rozváže vztah, že nebude mléko odebírat. Bude to znamenat, že budeme muset dát všechny krávy na jatka,“ řekla Sobotková.