‚Nepatřičná nadsázka.‘ Babiš bere zpět slova o počasí a koncertech, kterými komentoval protesty

Demonstrovat přišlo v úterý na Václavské náměstí podle organizátorů 120 tisíc lidí. A jako důvod nejčastěji zmiňovali premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle předsedy vlády ale bylo hezky a lidé tam chodili na koncerty. Za svá slova se pak ve středu ráno omluvil. Označil je za nepatřičnou nadsázku. Praha 9:19 5. června 2019 Portréty premiéra Babiše a ministryně Benešové mezi protestními transparenty. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Byla to nadsázka. Můžu se za to určitě omluvit. Paní redaktorka dobře věděla, že je to nadsázka, byla to první věta. Asi to bylo nepatřičné, takže já se omlouvám,“ prohlásil premiér Andrej Babiš před odletem do britského Portsmouthu na oslavy 75. výročí spojeneckého vylodění v Normandii.

Omluvil se tak za svá úterní slova, kdy mimo jiné řekl, že demonstrace nesleduje. „Nesleduju, proč bych to sledoval. Je hezky, tak oni tam chodí teďka na koncerty,“ uvedl v úterý Babiš pro server Novinky.cz.

„Pokud lidé řvou na náměstí, že jsem lhář, podvodník, zloděj, tak to je nepřijatelné. Nejsem lhář, podvodník, zloděj,“ poznamenal premiér. „Nechápu, proč lidé demonstrují. Nemají žádný důvod demonstrovat,“ uvedl Babiš.

Server iROZHLAS.cz se v úterý vydal mezi protestující na Václavské náměstí, kde reportéři vyzpovídali přes stovku demonstrujících. Ptali se především na to, proč lidé přišli protestovat. Všech 130 odpovědí najdete v článku.

Demonstraci na Václavské náměstí svolalo hnutí Milion chvilek pro demokracii. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz