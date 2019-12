Proti Babišovi byla už předběžná zpráva auditorů, je nepravděpodobné, že by teď couvli, míní analytik

Konečná verze prvního z evropských auditů, ve kterém Evropská komise prověřovala od začátku roku dotace pro Agrofert a střet zájmů Andreje Babiše (ANO), potvrdila závěry zveřejněné v předběžné zprávě už před půl rokem, alespoň to píše týdeník Respekt. Praha 16:40 2. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dá se předpokládat, že pokud bude auditní zpráva zveřejněna, bude se Andrej Babiš bránit soudní cestou | Foto: Jana Přinosilová

„Od dnešního dne by se auditem mělo zabývat i ministerstvo pro místní rozvoj ministryně Kláry Dostálové (za ANO). Každopádně Česko má od doručení překladu dva měsíce na to, aby přijalo doporučená opatření,“ shrnuje analytik Českého rozhlasu Filip Nerad poslední dění kolem auditu Evropské komise. V Interview Plus dodává, že ale stále nevíme, co ve finálním auditu je, nebo není.

„Navíc, máme tady hned tvrzení proti tvrzení, kdy Komise ústy svého mluvčího tvrdí, že je to finální zpráva, naproti tomu česká vláda ústy Dostálové, což zopakoval i premiér, tvrdí, že není. A že se proti ní ještě budeme moci bránit. Při řízení s Evropskou komisí to tak ale obvykle bývá, že je ještě možnost dovolacího nebo smírčího řízení. Jak to bude u této zprávy, to si musíme počkat. Až jestli se zveřejní, pokud se zveřejní,“ dodává.

Soudní cesta

Analytik připomíná ještě třetí možnost, kterou ministryně Dostálová zmiňovala už dříve, a to Soudní dvůr EU, který rozhodne, jestli je Andrej Babiš ve střetu zájmů či nikoliv.

„Tam by ale už žádný opravný prostředek nebyl. Předpokládám, že pokud bude auditní zpráva opravdu obsahovat teze o střetu zájmů, tak vláda cestou soudní opravdu půjde,“ myslí si. Ale tento krok už nemá vliv na odklad opatření, která ve zprávě jsou.

Nerad dál říká, že už v předběžné zprávě byla velmi vážná podezření proti Babišovi, „a to nejen podle evropského nařízení (které bylo zpřísněno v létě 2018), ale podle auditorů porušuje premiér i tzv. lex Babiš, který platí od února 2017. Právě na základě tohoto zákona premiér převedl všechny své firmy z holdingu Agrofert do svěřenských fondů. Argumenty auditorů byly velmi razantní, dokonce auditoři Evropské komise chtěli 100% korekci, tedy vrácení všech až 450 milionů korun.“

Už od neděle se v médiích objevují názory zejména opozičních politiků a europoslanců, třeba Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) tvrdí, že rozhodně jde o konečnou verzi auditu, kterou je možné zveřejnit. Dokonce tvrdí, že už audit česká strana ani nemůže rozporovat, ale jen implementovat.