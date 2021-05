116 otázek, na které dluží Babiš mladší vysvětlení: nákup akcií, role premiéra či znalost Čapího hnízda

„Mně bylo jednoduše řečeno, abych se někde zastavil a něco podepsal. Otec vždy vyřizoval mé finanční záležitosti a bral jsem to tak, že jde o něco podobného. Na místě mi bylo s úsměvem vysvětleno, že je to něco ohledně farmy, abych to podepsal, a že je to de facto něco pro mne výhodného.“

Andrej Babiš mladší (pro iROZHLAS.cz)