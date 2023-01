Srovnání průzkumů: růst Nerudové se zastavil, vedoucí trio je vyrovnané, rozhodnou váhající voliči

Vyrovnaný boj mezi Petrem Pavlem, Andrejem Babišem (ANO) a Danuší Nerudovou. Tak vidí první kolo prezidentských voleb průzkumy preferencí. Server iROZHLAS.cz připravil před zákazem jejich zveřejňování srovnání trendů. Z nich vyplývá, že i mírné oslabení či zastavení nárůstu preferencí Nerudové nijak nemění fakt, že o příštím českém prezidentovi se rozhodne mezi trojicí favorizovaných kandidátů. Klíčem bude, ke komu se přikloní váhající voliči. Praha 5:00 9. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na volebních lístcích je natisknuto devět lidí, prezidentem se ale stane jeden z trojice Andrej Babiš, Danuše Nerudová a Petr Pavel. Na tom se shodují odborníci, průzkumy, sázkové tendence i například výše finančních darů kandidátům.

Vedoucí trojice se střídá na čele jednotlivých průzkumů. V tuto chvíli nelze říci, kdo je první, druhý a třetí. Rozdíly v jejich podpoře jsou často v rámci statistické chyby.

Změna předvolební situace Předvolební vývoj ovlivnilo rozhodnutí Josefa Středuly vzdát se kandidatury ve prospěch Danuše Nerudové.

Před Vánocemi byly v rozmezí pár dnů zveřejněny tři průzkumy, přičemž agentura Median měla na prvním místě Pavla, STEM Babiše a Data Collect s Kantar CZ Nerudovou.

„V každém z těch průzkumů sice vede někdo jiný, jsou ale totožné, je to statistická chyba, odchylka činí zhruba tři procenta. I v tiskové zprávě k průzkumům je často napsané, že se nedá říct, který z kandidátů bude ve druhém kole,“ popsala ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu AV ČR Paulína Tabery.

„Pokud z těch průzkumů můžeme něco číst, tak to, že je první trojice extrémně vyrovnaná,“ doplnil ji analytik agentury Ipsos Michal Kormaňák.

Problémy Nerudové

Za poslední měsíc se ovšem dynamika trendů, které průzkumy sledují především, do značné míry změnila. Nerudová během celého podzimu a začátku zimy raketově rostla a přiřadila se k původním favoritům Babišovi a Pavlovi na čele průzkumů.

výzkumné agentury Server iROZHLAS.cz bere ve své analýze do úvahy pouze agentury organizované ve Sdružení pro výzkum a trhu a veřejného mínění (SIMAR), které se zavázalo k dodržování kvalit průzkumu. Jde o CVVM, Data Collect, Ipsos, Kantar CZ, Median, STEM či STEM/MARK. „Agentury v SIMARu mají velice dobrou shodu trendů se skutečným výsledkem. Politický obraz poskytují velmi dobře. Agentury, které v SIMAR nejsou, jsou hodně mimo,“ říká politický analytik a sociolog Jan Herzmann. Výzkumníci vždy uvádějí, že průzkumy nepředpovídají výsledek voleb, měří nálady v době sběru. „Agentury neaspirují na předpověď výsledku voleb pomocí svého modelu. Informují o tom, co je teď a tady, jaké jsou voličské trendy,“ doplňuje analytik agentury Ipsos Michal Kormaňák.

Analytik Martin Kratochvíl ze STEM k tomu ještě v polovině prosince pro iROZHLAS.cz říkal: „Když se dívám na nástup Danuše Nerudové, tak mi to připomíná nástup koalice Pirátů a Starostů na jaře 2021. Jejich podpora rostla velmi významně ve velmi krátkém čase, ale pak nedostála testu útoků a testu času. Nerudovou teprve ostrá fáze útoků čeká.“

V posledních týdnech se naznačované problémy skutečně objevily. Šlo o potenciální střet zájmů jejího manžela (právníka Roberta Nerudy z Havel & Partners) nebo o problémy z minulosti, když vedla Mendelovu univerzitu v Brně, tedy zejména o zrychlené udělování titulů zahraničním studentům. Tyto problémy navíc přes Vánoce nevysvětlovala dostatečně rychle a obratně.

„Nerudová šla do volby s image někoho, kdo je naprosto čistý, nemá za sebou žádné problémy a škraloupy. Nová zjištění ji poškodila a její podpora přestala růst. Podle měření dokonce v posledních průzkumech klesla,“ popsal ve Vinohradské 12 politický analytik a sociolog Jan Herzmann.

Podle něj z toho může jednoznačně těžit Pavel. „V sázkových kurzech je trend zřejmý, Pavel se vyhoupl zpět do čela i díky kauzám Nerudové. Na tom Pavel ‚vydělal‘,“ podotkl Herzmann. „I malinké zaškobrtnutí může v politice znamenat velký pád.“

Pokles Nerudové naměřily tři nejnovější průzkumy agentur Median, STEM a Data Collect s Kanterem.

Článek pokračuje pod grafy

I Babiš a Pavel mají problémy s minulostí, těží ale z toho, že už si na ně jejich voliči stihli zvyknout. Nejde o nic nového, na rozdíl od Nerudové. Její velkou nevýhodou je, že má na reakci na zmíněné problémy už jen omezený čas, zatímco Pavel si útoky na svou osobu kvůli komunistické minulosti „odbyl“ už koncem loňského roku.

Přestože i v posledním týdnu byla média plná Babišova soudu v kauze Čapí hnízdo, její vliv na expremiérovy volební preference nemá podle Herzmanna žádný zásadní dopad. Sociolog sestavil možný vliv verdiktu.

„Vypadá to, že kdyby byl osvobozen, tak by v prvním kole mohl získat nějaké čtyři procentní body navíc. A kdyby byl odsouzen, tak by mohl naopak až sedm procent bodů ztratit. To jsou krajní meze a domnívám se, že vliv bude menší a do druhého kola postoupí,“ popsal.

Nerozhodnutí voliči

Tabery ovšem varovala, že voličské trendy se mohou měnit velmi rychle. „Poslední týden před volbami se může změnit opravdu hodně,“ mínila.

Průzkum agentury STEM/MARK ukázal, že v období těsně před Vánoci ještě neměla svého favorita ve volbě přibližně pětina voličů. „K rozhodování dochází i v posledních dnech. To průzkumy nemohou zachytit, protože nikdo neví, co se v závěru kampaně odehraje, přitom voliči se podle toho budou rozhodovat. I podle emocí,“ upozornil Herzmann.

Velký překryv nerozhodnutých voličů je mezi těmi, kteří si vybírají mezi Nerudovou a Pavlem. „Je tam obrovský prostor pro změnu preferenci na poslední chvíli ve prospěch jednoho nebo druhého z nich,“ vysvětlil sociolog.

A má vůbec někdo šanci se mezi vedoucí trojici vklínit? Podle Herzmanna nikoliv. „V tuto chvíli už jsou vrátka zavřená a odstup tak veliký, že už ho nikdo ze zbylé šestice nemůže dohonit. Například Hilšer a Fischer jsou pro průměrného voliče téměř neznámí, nedokázali udělat to, co Nerudová, tedy podporovat nárůst své znalosti od začátku kampaně,“ uzavřel.

O post prezidenta České republiky se uchází už jen osm kandidátů: Pavel Fischer, Jaroslav Bašta (SPD), Petr Pavel, Tomáš Zima, Danuše Nerudová, Andrej Babiš (ANO), Karel Diviš a Marek Hilšer (MHS).

V nedělní prezidentské debatě oznámil Středula, že z volby odstupuje a podpoří Nerudovou. První kolo prezidentských voleb se koná 13. a 14. ledna, případné druhé kolo o 14 dní později.