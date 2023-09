Počet zájemců o vstup do armády v září stoupl na dvojnásobek. Pomohly i nové náborové stránky

Vojáci zhruba před čtrnácti dny spustili nové webové stránky pro nábor do české armády. Mají zjednodušit papírování, přilákat nové zájemce a zrychlit celý přijímací proces. Součástí nového webu je i počítačová hra, encyklopedie zbraní nebo virtuální asistentka Adéla. Ta se také stala terčem vtipů i kritiky na sociálních sítích. Nicméně přitáhla pozornost a do armády se zaregistroval v září zhruba dvojnásobek lidí oproti srpnu. Praha 17:08 30. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít počet zájemců o armádu stoupá | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Adéla způsobila největší rozruch, když nedokázala reagovat na otázky uživatelů. Virtuální asistentka, která má mít prvky umělé inteligence, se tak rychle stala součástí vtipů na internetu, ale také terčem kritiky. Podle některých diskutujících chatbot není povedený na to, že za něj ministerstvo obrany dosud zaplatilo zhruba 30 milionů korun.

Vedoucí projektu takzvaného Virtuálního náborového střediska plukovník Ivo Zelinka svou novou podřízenou hájí s tím, že se stále učí.

„Je to strojové učení. Pro představu, rok běží americký ChatGPT a do jeho vývoje se nalilo čtvrt miliardy amerických dolarů (5,774 miliard korun pozn. red.). Samozřejmě bude Adélu možné nachytat, protože ona čerpá primárně z informací, které jsou uvedené na webu,“ řekl Zelinka Radiožurnálu.

Dvojnásobný zájem

Podle plukovnice Ivy Bednářové z armádní agentury personalistiky nové stránky navštíví zhruba 2000 lidí každý den. O službu v armádě podle ní projevilo zájem dvakrát více lidí v září než v srpnu.

„V srpnu se nám zaregistrovalo asi 473 zájemců v kategorii voják. 25. září to bylo už 865 registrací. To je téměř dvojnásobný zájem. To stejné platí pro kategorii aktivní záloha i v ostatních,“ popisuje Bednářová.

Varuje však, že někteří zájemci se registrují opakovaně, protože chtějí využít jednodušší komunikaci přes nový web, který přes ověřenou identitu umožňuje elektronické zasílání úředních dokumentů.

Náborový příspěvek

Kandidáti chodí na nový web armády zjistit především informace o volných pozicích a výši platu. Tu jim spočítá platová kalkulačka.

Například vojíni ve Vyškově dostávají za základní výcvik minimální mzdu, tedy zhruba necelých 17 tisíc, pak si ale výrazně polepší.

Průměrný plat vojáka je 51 tisíc korun měsíčně. Ti, kteří se hlásí k výsadkářům v Chrudimi, od listopadu navíc dostanou náborový příspěvek.

„Od 1. listopadu je tu úplná novinka pro 43. výsadkový pluk. Pro řadu zájemců je velký problém překlenout první dva měsíce ve Vyškově a vystačit s minimálním platem. Náborový příspěvek, tak jak je stanoveno vyhláškou, poskytne každému minimálně 50 tisíc,“ vysvětluje Bednářová.

Armáda v uplynulých týdnech také navýšila kapacitu lékařských prohlídek ve vojenských nemocnicích. Už v listopadu může ve Vyškově základní výcvik absolvovat až 500 lidí.

Celý přijímací proces totiž zrychlil. Ještě loni čekali zájemci na lékařské vyšetření zhruba měsíc. Teď se doba zkrátila na polovinu. První zájemci, kteří se přihlásili přes nový web, půjdou na zdravotní testy už toto pondělí.