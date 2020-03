Resort Dostálové požádal o více času na odpověď k auditu o střetu zájmů. Důvod? Koronavirus

Šířící se nákaza koronavirem napříč Evropou má dopad také na závěrečnou auditní zprávu ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli vyplácení unijních dotací pro holding Agrofert. Ministerstvo pro místní rozvoj v čele s Klárou Dostálovou (za ANO), které odpověď pro Brusel připravuje, požádalo vzhledem ke krizové situaci o odklad. A to až do června, zjistil iROZHLAS.cz. Původně měla lhůta pro reakci vypršet na začátku dubna. Původní zpráva Praha 6:00 29. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Česká republika požádala Evropskou komisi o posun termínu pro zaslání reakce na závěrečnou auditní zprávu ke střetu zájmů, a to do začátku června,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček. A zdůvodnil to právě aktuální koronavirovou krizí.

„Důvodem je současná situace, v jejímž důsledku jak české, tak evropské orgány prioritně usilují o rychlou úpravu podmínek využívání fondů Evropské unie jako pomoci ekonomických dopadů pandemie,“ pokračoval Frček.

Zároveň uvedl, že na odpovědi pro Brusel se nadále pracuje. „Všechny dotčené orgány na reakci pracují i za nynějších ztížených podmínek, je však třeba zajistit, aby všichni dotčení měli časový prostor se agendě věnovat naplno.“

Závěrečná zpráva k prvnímu auditu, který se týkal vyplácení evropských peněz zejména ze strany ministerstva průmyslu a obchodu, dorazila do Česka loni v prosinci. Unijní kontroloři v ní došli k závěru, že premiér je ve střetu zájmů. Ten to však dlouhodobě odmítá a označuje ho za politickou záležitost.

Obrana u soudu

Český překlad první auditní zprávy přišel zkraje února, tuzemským úřadům tehdy začala plynout – původně dvouměsíční – lhůta pro vyjádření. Ministryně Dostálová už dříve uvedla, že se Česko bude bránit „do posledního dechu“, a to i u Evropského soudního dvora.

Zemědělský audit V případě druhého auditu, který se vztahuje k zemědělským dotacím a jehož předběžné závěry střet zájmů premiéra rovněž potvrdily, proběhlo zatím na konci ledna bilaterální jednání. Nejdříve po tomto setkání Evropská komise auditní zprávu dokončí. To ale může trvat měsíce. Brusel zkraje března zaslal zápis z jednání. Podle mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Lenky Rezkové v něm mimo jiné potvrdil, že odblokuje platby pro Agrofert. Česko má nyní čas na zaslání připomínek.

Na konci února do Česka zamířila také kontrolní mise europoslanců z Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Zkoumali, jak Česko nakládá s evropskými dotacemi.

„Získali jsme dojem, že není zaveden jasný systém, který by identifikoval střet zájmů. Je zapotřebí, abychom postupně zanalyzovali situaci v příštích týdnech a měsících,“ uvedla předsedkyně daného výboru Monika Hohlmeierová.

Premiér Babiš následně na tiskové konferenci zopakoval, že ve střetu zájmu není a v řešení svých majetkových záležitostí postupoval podle českého zákona. Delegaci označil za politickou misi a české účastníky Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) a Mikuláše Peksu (Piráti) za vlastizrádce, protože v Evropském parlamentu téma jeho možného střetu zájmů otevírají.

Podle Babiše tak postupují proti české vládě. Europoslankyně Hohlmeierová, která delegaci vede, je podle premiéra pomatená. Babiš se později za svá slova na adresu českých členů Evropského parlamentu omluvil. Ale místo „vlastizrádců“ je označil za „udavače“.